Euro 2024 TERMINARZ. Grupy, kiedy mecze, godziny. Daty wszystkich spotkań mistrzostw Europy 2024

Po trzech latach kibice doczekali się kolejnych mistrzostw Europy. W Euro 2024 zagrają 24 drużyny, które zostały podzielone na sześć grup - po cztery w każdej. W fazie grupowej gra będzie toczyła się o awans do 1/8 finału. Ten wywalczą najlepsze dwa zespoły z każdej grupy, a także cztery najlepsze reprezentacje z 3. miejsc. Wszystko rozpocznie się 14 czerwca od meczu Niemcy - Szkocja w Monachium, a wielki finał zaplanowano miesiąc później w Berlinie. Polskich kibiców najbardziej cieszy fakt, że w mękach, ale na Euro zakwalifikowała się Polska, która jako ostatnia zdobyła bilety do Niemiec. Biało-Czerwoni trafili do grupy D i swoje zmagania rozpoczną trzeciego dnia turnieju - w niedzielę, 16 czerwca. Poniżej pełen terminarz Euro 2024.

Euro 2024 TERMINARZ. Grupy, daty wszystkich meczów:

Grupa A

Niemcy - Szkocja (14.06, 21:00, Monachium)

Węgry - Szwajcaria (15.06, 15:00, Kolonia)

Niemcy - Węgry (19.06, 18:00, Stuttgart)

Szkocja - Szwajcaria (19.06, 21:00, Kolonia)

Szwajcaria - Niemcy (23.06, 21:00, Frankfurt nad Menem)

Szkocja - Węgry (23.06, 21:00, Stuttgart)

Grupa B

Hiszpania - Chorwacja (15.06, 18:00, Berlin)

Włochy - Albania (15.06, 21:00, Dortmund)

Chorwacja - Albania (19.06, 15:00, Hamburg)

Hiszpania - Włochy (20.06, 21:00, Gelsenkirchen)

Albania - Hiszpania (24.06, 21:00, Dusseldorf)

Chorwacja - Włochy (24.06, 21:00, Lipsk)

Grupa C

Słowenia - Dania (16.06, 18:00, Stuttgart)

Serbia - Anglia (16.06, 21:00, Gelsenkirchen)

Słowenia - Serbia (20.06, 15:00, Monachium)

Dania - Anglia (20.06, 18:00, Frankfurt nad Menem)

Anglia - Słowenia (25.06, 21:00, Kolonia)

Dania - Serbia (25.06, 21:00, Monachium)

Grupa D

Polska - Holandia (16.06, 15:00, Hamburg)

Austria - Francja (17.06, 21:00, Dusseldorf)

Polska - Austria (21.06, 18:00, Berlin)

Holandia - Francja (21.06, 21:00, Lipsk)

Holandia - Austria (25.06, 18:00, Berlin)

Francja - Polska (25.06, 18:00, Dortmund)

Grupa E

Rumunia - Ukraina (17.06, 15:00, Monachium)

Belgia - Słowacja (17.06, 18:00, Frankfurt nad Menem)

Słowacja - Ukraina (21.06, 15:00, Dusseldorf)

Belgia - Rumunia (22.06, 21:00, Kolonia)

Słowacja - Rumunia (26.06, 18:00, Frankfurt nad Menem)

Ukraina - Belgia (26.06, 18:00, Stuttgart)

Grupa F

Turcja - Gruzja (18.06, 18:00, Dortmund)

Portugalia - Czechy (18.06, 21:00, Lipsk)

Gruzja - Czechy (22.06, 15:00, Hamburg)

Turcja - Portugalia (22.06, 18:00, Dortmund)

Gruzja - Portugalia (26.06, 21:00, Gelsenkirchen)

Czechy - Turcja (26.06, 21:00, Hamburg)

1/8 finału:

Mecz 38: A2 - B2 (29.06, 18:00, Berlin)

Mecz 37: A1 - C2 (29.06, 21:00, Dortmund)

Mecz 40: C1 - D3/E3/F3 (30.06, 18:00, Gelsenkirchen)

Mecz 39: B1 - A3/D3/E3/F3 (30.06, 21:00, Kolonia)

Mecz 42: D2 - E2 (1.07, 18:00, Dusseldorf)

Mecz 41: F1 - A3/B3/C3 (1.07, 21:00, Frankfurt nad Menem)

Mecz 43: E1 - A3/B3/C3/D3 (2.07, 18:00, Monachium)

Mecz 44: D1 - F2 (2.07, 21:00, Lipsk)

1/4 finału:

Mecz 45: Zwycięzca meczu 39 - Zwycięzca meczu 37 (5.07, 18:00, Stuttgart)

Mecz 46: Zwycięzca meczu 41 - Zwycięzca meczu 42 (5.07, 21:00, Hamburg)

Mecz 48: Zwycięzca meczu 40 - Zwycięzca meczu 38 (6.07, 18:00, Dusseldorf)

Mecz 47: Zwycięzca meczu 43 - Zwycięzca meczu 44 (6.07, 21:00, Berlin)

1/2 finału:

Mecz 49: Zwycięzca meczu 45 - Zwycięzca meczu 46 (9.07, 21:00, Monachium)

Mecz 50: Zwycięzca meczu 47 - Zwycięzca meczu 48 (10.07, 21:00, Dortmund)

Finał:

Mecz 51: Zwycięzca meczu 49 - Zwycięzca meczu 50 (14.07, 21:00, Berlin)