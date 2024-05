Jan Tomaszewski nie miał litości dla Arkadiusza Milika. Wybrał swój skład na Euro 2024 i się zaczęło

Tegoroczne mistrzostwa Europy zbliżają się wielkimi krokami, a już w środę (29 maja) kibice poznają szeroki skład reprezentacji Polski. Dwa dni przed ogłoszeniem Michała Probierza w selekcjonera postanowił zabawić się Jan Tomaszewski - ekspert "Super Expressu" na Euro 2024. W drugim programie "Euro Express" na żywo podał swój 26-osobowy skład. Zabrakło w nim m.in. Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka, co może być sporym zaskoczeniem dla wielu kibiców. Legendarny bramkarz uargumentował jednak taki wybór.

Jan Tomaszewski z fanami wybiera kadrę na Euro 2024! Specjalne łączenie z widzami, telefony do legendarnego bramkarza

Jan Tomaszewski bezlitosny dla Arkadiusza Milika. Nie chce go na Euro 2024

- Trzech napastników: Lewandowski, Buksa, Świderski. Dlaczego nie ma innych? Dlatego, że niestety, moim zdaniem, nie sprawdzają się w tej chwili w reprezentacji. Jeśli chodzi o Milika - myślałem, że złapie tak jak Robert Lewandowski skuteczność. Niestety, sytuacji ma mnóstwo... Strzela od czasu do czasu, ale więcej psuje. I to powoduje, że jak się nie wykorzystuje kolejnych sytuacji, no to zawodnicy w tyłach popełniają błędy - stwierdził Tomaszewski. Piątka uważa z kolei za "wybitnego egzekutora, który nie ma nic wspólnego z nowoczesnym futbolem".

Kadra Polski na Euro 2024 wg Jana Tomaszewskiego:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Marcin Bułka, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Matty Cash, Nicola Zalewski, Tymoteusz Puchacz, Bartłomiej Wdowik

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Moder, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Michał Skóraś, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Dominik Marczuk

Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski

Już w pierwszym telefonie od widzów Tomaszewski został spytany o swoją jedenastkę. - Szczęsny w bramce. Trójka środkowych obrońców: Dawidowicz, Bednarek, Kiwior. Dwóch wahadłowych - Cash i Zalewski. W pomocy od prawej Frankowski, Slisz, Piotrowski i Sebastian Szymański. W ataku Robert Lewandowski - wymienił bez wahania "Człowiek, który zatrzymał Anglię".