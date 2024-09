Ministerstwo nieugięte, a Pikulik i Niewiadomą ratują sponsorzy oraz Fundacja. W związku rozkładają ręce

Zarówno PZKol jak i ministerstwo stoi przy swoim. Pierwsi proszą o pieniądze, drudzy nie chcą ich dać. – Źródłem problemów jest to, że PKOl wypowiedział umowę współpracy z PZKol. Zgodnie z ustawą, ministerstwo może dofinansować PKOl lub związek sportowy, ale w sytuacji gdy PZKol jest zadłużony i nie przedstawił sprawozdań finansowych, nie możemy tego zrobić. Minister Nitras zdaje sobie sprawę z tych problemów i podjął decyzję o nowelizacji ustawy o sporcie, co pozwoli uniknąć takich sytuacji w przyszłości – mówiła nam rzeczniczka ministerstwa Aleksandra Chalimoniuk.

Próbowaliśmy jeszcze dopytać, ale ministerstwo nie zmienia zdania. Czy PZKol w takim razie wyciągnie pieniądze? Nie wyciągnie, bo od wielu lat boryka się z problemami finansowymi, które sięgają jeszcze czasów budowy toru w Pruszkowie. Po wielu innych zawirowaniach w związku - z końcem 2023 roku PKOl wypowiedział umowę o obsługę finansowania związku Powód? Bardzo duży bałagan w związku.

O sprawę pytaliśmy w niedzielę wiceprezes PZKol Katarzyna Dzięcioł-Biełowieżec. – Nie narzekamy na wysokość dotacji, które są zgodne z osiągnięciami naszej dyscypliny, ale brak środków na wyjazdy na mistrzowskie imprezy, że nie znalazły się one w programie ogłoszonym przez ministerstwo, jest sytuacją bez precedensu – mówiła.

Dziś (tj. wtorek 03.09), wiedząc, że pomoc przyjdzie z zewnątrz, dopytaliśmy:

– Chcemy, by [na mistrzostwa świata i Europy] pojechali wszyscy, czyli w liczbie, w jakiej Polacy zdobyli kwalifikacje. Nie mam informacji w tej chwili, żeby zmieniło się coś, jeśli chodzi o finansowanie tego wyjazdu ze środków publicznych. Od zeszłego tygodnia sytuacja się nie zmieniła. Mamy darczyńcę, który pokrył koszt wyjazdu grupy elity kobiet. To jest polski przedsiębiorca Radek Tadajewski. Za tę kwotę pojedzie elita kobiet, bo takie też było życzenie tego, kto sponsoruje. Natomiast na całą resztę się zrzucamy, dużą część daje Fundacja Wspierania Polskiego Kolarstwa, kluby i prywatnie zawodnicy, jeśli się zdecydują, to oczywiście też. Wszystkie ręce na pokład. Przy organizacyjnym wsparciu platformy buycoffe.to Fundacja również zbiera środki na ten cel. Jeśli zdobędziemy pełne finansowanie, wszystkie założone przez zawodników i kluby kwoty zostaną zwrócone – dodaje Dzięcioł-Biełowieżec.

Polskie kolarstwo od lat ma sukcesy: na szosie, torze, czy w górach. Niestety pochłania też bardzo duże pieniądze. – [Koszty] zawsze będą wysokie, ponieważ te imprezy odbywają się na całym świecie. Imprezy torowe, to są zawody w krajach typu: Kanada, Kolumbia, Australia, Hong Kong i Europa. Leci tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób z rowerami, z bagażami. Juniorzy na przykład mieli ostatnio mistrzostwa świata na torze w Chinach. Raptem miesiąc temu. I tu pomogła fundacja i osobiste zbiórki zawodników. Więc ten milion, który my szacujemy teraz na dwie imprezy, to jest realny i ograniczony koszt. Dzięki Bogu obie są w Europie, natomiast Szwajcaria też nie należy do najtańszych miejsc. A my mamy zakwalifikowanych wielu zawodników i wszyscy zasłużyli żeby jechać, reprezentować Polskę, walczyć o medale w biało-czerwonych barwach. Zresztą są przygotowani i zmotywowani, a to zamieszanie na pewno nie pomaga – tłumaczy Dzięcioł-Biełowieżec.

A starty już za moment. ME odbędą się w połowie września w belgijskim Hasselt. MŚ dwa tygodnie później w Zurychu. – Nie mamy żadnych środków finansowych, bo taka jest nasza sytuacja od lat. I tutaj z pomocą w tym roku wielokrotnie już przychodziła nam Fundacja Wspierania Polskiego Kolarstwa, która ma środki od darczyńców. Ma środki własne na wsparcie kolarstwa i próbujemy nimi to łatać. Te środki są oczywiście ograniczone. Wyjazd wszystkich grup od juniora do elity z całą obsługą na najbliższe ME i MŚ to koszt około miliona złotych. Milion i 100 tys. dokładnie – wyliczyła Dzięcioł-Biełowieżec.