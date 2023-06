Gwiazdka porno twierdzi, że była w intymnym związku z gwiazdorem NBA. A ten właśnie ogłosił, że zostanie ojcem

Williamson jest jednym z lepiej opłacanych zawodników ligi, chociaż na razie jego karierę znaczą poważne kontuzje uniemożliwiające grę. W 2022 roku podpisał umowę, gwarantującą mu ok 200 mln dolarów przez 5 lat. Na początku 2023 roku znowu jednak doznał kontuzji, która – jak się potem okazało – wyłączyła go z gry do końca sezonu. Miał więc trochę więcej czasu na życie prywatne i jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych oraz fotografii zamieszczonych przez jego dziewczynę Ahkeemę – para ogłosiła płeć dziecka podczas specjalnej imprezy rodzinnej.

W tym samym czasie do akcji weszła 32-letnia Moriah Mills, ujawniając, że spotykała się z Williamsonem w celach intymnych, opisując nawet ze szczegółami zbliżenia fizyczne i przytaczając wiadomości tekstowe od koszykarza, mające jednoznacznie świadczyć, że był jej kochankiem i chciał utrzymywać tę znajomość.

Gwiazda porno do koszykarza: „Ty kłamco!”

Nawet więcej – z wiadomości tekstowych pokazywanych przez pornogwiazdkę wynika, że Williamson nalegał, by przeprowadziła się do Nowego Orleanu.

W jednym z tweetów Mills – nawiązując do tego, że gracz New Orleans ma zostać ojcem – wypaliła, by Zion „modlił się”, żeby nie okazało się, że i ona jest w ciąży… Od środy na oficjalnym (i zweryfikowanym) koncie w Twitterze, obserwowanym przez ponad milion internautów, Moriah wytacza kolejne działa przeciwko gwieździe NBA, pokazując rzekome dowody na ich związek.

„Okazuje się, że masz partnerkę i za moimi plecami sypiałeś z inną. Ty kłamco!” – napisała między innymi. Koszykarz na razie nie odniósł się do zarzutów kobiety.

Better pray I’m not pregnant too because I’m definitely late @Zionwilliamson— Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023