Wybory 2023: Jedyny Polak z NBA zabrał głos w sprawie wyborów. Czy Jeremy Sochan może głosować? Jest pewien problem

Koszykarz nazwał szefa klubu kłamcą. I powtórzył to dwukrotnie! Liga nałożyła wysoką karę

Uwieczniły to kamery

Polscy fani NBA nie mogą doczekać się startu nowego sezonu NBA. Najlepsza liga świata wystartuje już 24 października dwoma hitowymi meczami. To będzie także drugi sezon Jeremy'ego Sochana w San Antonio Spurs. Jedyna Polska gwiazda NBA w tym momencie prezentowała się naprawdę dobrze, zasługując na liczne wyróżnienia ze strony kibiców i ekspertów. Postawa Sochana doceniona była także w Polsce. Tak samo będzie także w związku z jego decyzją z wyborami parlamentarnymi w Polsce.

Wybory 2023: Jeremy Sochan pójdzie na wybory. „Mamy szansę”

Jeremy Sochan wypowiedział się na temat zbliżających wyborów parlamentarnych na antenie TVN 24. Zapowiedział tam, że planuje wybierać się oddać swój głos, ale... Będą go czekały drobne problemy i konieczność pokonania dużej odległości. To jednak nie zmieni jego postawy!

- Pójdę na wybory, ale mamy w Ameryce z tym trudniej. Pojadę do Austin z rodzicami. To jest chyba półtorej godziny od San Antonio. Oczywiście muszę się spytać w klubie, bo nie wiem, czy będziemy mieli trening. Dzień wcześniej jest mecz i nie wiem, jak będzie to wszystko wyglądało w dniu wyborów – opowiadał w TVN 24 BiŚ.

Sochan nie ukrywa, że udział w wyborach jest bardzo ważny. - Wszyscy mamy głos i mamy szansę, aby wybierać, kogo chcemy – przyznał wprost.

Kiedy start nowego sezonu NBA?

Jeremy Sochan wystąpi w drugim sezonie NBA w karierze. Pierwszy należy uznać do zdecydowanie udanych. Choć drużyna Polaka „tankowała”, to sam Sochan był jej wyróżniającą się postacią i został wybrany nawet do meczu pierwszoroczniaków w ramach All-Star Week.

Start sezonu 2023/2024 odbędzie się 24 października, gdy Los Angeles Lakers zmierzą się z Denver Nuggets, a Phoenis Suns zagrają z Golden State Warriors. Pierwszy mecz San Antonio Spurs odbędzie się następnego dnia. Ekipa Jeremy'ego Sochana zagra z Dallas Mavericks.