Wideo z Ewą Swobodą trafiło do sieci. Ogromne poruszenie. Porównano ją do... znanej aktorki filmów dla dorosłych

Ewa Swoboda porównana do gwiazdy filmów dla dorosłych. Jedno nagranie wywołało poruszenie

Ewa Swoboda znakomicie rozpoczęła olimpijski rok. Po świetnym sezonie 2023 najwyraźniej utrzymała dyspozycję, o czym świadczą jej pierwsze halowe starty. Już w pierwszym oficjalnym tegorocznym występie sprinterka z Żor błysnęła wynikiem 7,04 s, który dał jej prowadzenie na światowych listach w biegu na 60 m. To wydarzyło się pod koniec stycznia podczas Orlen Cup w Łodzi, ale tydzień później w Toruniu było jeszcze szybciej. Swoboda była jedną z głównych gwiazd prestiżowego mityngu Orlen Copernicus Cup, co potwierdziła genialnym biegiem z czasem 7,01. Ten występ zachwycił kibiców na całym świecie, co dość nieoczekiwanie doprowadziło do niezręcznej sytuacji.

Wideo z Ewą Swobodą trafiło do sieci. 26-latka porównana do aktorki filmów dla dorosłych

Swoboda występem w Toruniu poprawiła swój własny najlepszy czas w tym roku i przy okazji pobiła rekord mityngu. Niewiele zabrakło jej do upragnionego złamania bariery 7 sekund, jednak i tak miała powody do zadowolenia. Genialny bieg Polki zachwycił też światowych obserwatorów. Skrót z tego piorunującego sprintu pojawił się m.in. na oficjalnym profilu światowej federacji, gdzie kibice z całego świata mogli podziwiać jej bieg. W komentarzach nie zabrakło jednak pozasportowych uwag, a jedna z nich była szczególnie niefortunna.

Spore poruszenie wywołały liczne tatuaże Swobody, co nie jest nowością. "Dlaczego ludzie w ogóle myślą o jej tatuażach, kiedy biega z czasem 7,01? Nie wasze ciało, nie wasza sprawa. Jest świetną lekkoatletką i dlatego tutaj jesteśmy" - brzmi jeden z najpopularniejszych komentarzy, który miał uciąć zbędną dyskusję. Zupełnie z innej beczki jest inny popularny komentarz. "Wygląda jak Abella Danger" - napisał jeden z fanów, a jego porównanie znalazło duże uznanie. "To prawda", "Trochę, ale daj spokój. Jest znacznie bardziej pociągająca" - odpowiadano. "Wygląda jak ona, ale jej przebieg jest znacznie mniejszy" - kąśliwie podsumowano porównanie Swobody do znanej aktorki filmów dla dorosłych. Abella Danger to 28-letnia gwiazda tej branży z Miami i z pewnością mało kto spodziewał się zestawienia polskiej biegaczki właśnie z nią.