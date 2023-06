Aleksandar Vuković o planach i celach Piasta na nowy sezon. Za tym najbardziej stęsknił się trener śląskiego klubu

Patryk Kun z wyzwaniem po transferze do Legii. W to celuje nowy nabytek wicemistrza Polski

Nie chce wyjeżdżać na zagraniczne zgrupowanie

Piast zanotował 13 meczów bez porażki. Zespół rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu. W planach jest zgrupowanie w Gniewinie i pięć meczów kontrolnych. - Musimy się jesienią zaprezentować lepiej, niż poprzednio - powiedział trener Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP. - To nasz pierwszy cel. W grudniu porozmawiamy o konkretnych celach. Będziemy solidnie pracować, chcemy utrzymać pewien kierunek obrany w grudniu. Chwalę sobie pogodę w Polsce latem i uważam, że nie ma sensu wyjeżdżać teraz zagranicę – zaznaczył.

Los Hiszpana i Estończyka przesądzony

Wszystko wskazuje na to, że grający wiosną na wypożyczeniach napastnicy Hiszpan Alberto Toril i Estończyk Rauno Sappinen nie będą trenowali z pierwszym zespołem. - Wydaje mi się, że nie będą mieli problemów ze znalezieniem sobie nowych klubów - ocenił Vuković. - Jeżeli zawodnicy, od których w dużej mierze zależy nasza gra pozostaną z nami, to nie należy się spodziewać teraz dużych ruchów transferowych do klubu. Kadra jest w zasadzie zamknięta. Mogę mieć życzenia, ale trzeba też patrzeć na realną sytuację finansową klubu, jestem za tym, by to uszanować – podkreślił.

Stęsknił się za piłkarzami

Piast po tygodniu zajęć w Gliwicach pojedzie na 11-dniowe zgrupowanie do Gniewina, gdzie zagra trzy sparingi (z Radunią Stężyca, Arką Gdynia i Lechią Gdańsk). Potem, po powrocie na Górny Śląsk zmierzy się jeszcze towarzysko z Ruchem Chorzów i GKS Tychy. W pierwszej kolejce ekstraklasy gliwiczanie podejmą Lecha Poznań. - Stęskniłem się za zespołem, nie wiem, czy to działa w obie strony - przyznał. - Myślę, że było wystarczająco dużo czasu, aby odpocząć. Ubolewam, że mało gramy przy takiej pogodzie, jaka jest teraz, a potem będą mecze w mało sprzyjających warunkach. Ale trzeba się dostosować – stwierdził Vuković.

