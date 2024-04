i Autor: AP, Tomasz Radzik / Super Express

Kadra

Co dalej z Mattym Cashem w kadrze? "Musi się ustawić w kolejce"

10:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po wygranej z Arsenalem o Aston Villi mówiła cała Anglia. Piłkarze z Birmingham grają wspaniały sezon, a w czwartek mogą przypieczętować awans do półfinału Ligi Konferencji Europy. Coraz mniejszą rolę odgrywa w tym Matty Cash, który ostatnie cztery mecze The Villas opuścił z powodu kontuzji. Urazu, którego nabawił się jeszcze w meczu z Estonią. Unai Emery rozgląda się już za innym prawym obrońcą, a co zrobi selekcjoner Michał Probierz? - Matty Cash przez ten czas nie zbudował swojej pozycji w kadrze. Był moment, że wszyscy wierzyliśmy, że przejmie schedę po Łukaszu Piszczku, ale on tym filarem nie jest - mówi nam Jakub Wawrzyniak, były boczny defensor reprezentacji Polski, ekspert TVP Sport.