Co za dramaturgia w Krakowie! Widzew w ostatniej chwili ucieka spod topora [WIDEO]

Cracovia dominowała w pierwszej połowie

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi Cracovii. Gospodarze wypracowali sobie kilka okazji bramkowych, ale żadnej z nich nie zdołali wykorzystać. W 12. minucie bliski szczęścia był Jewhen Konoplanka, ale po jego strzale piłka otarła się o słupek. Potem groźne strzały oddawali Michał Rakoczy, Otar Kakabadze i Konoplanka. W 41. minucie świetną interwencją popisał się Henrich Ravas, który obronił strzał głową Benjamina Kallmana. Widzew najlepszy fragment gry miał w okolicach 20. minuty. Najpierw po stracie Konoplanki w dogodnej sytuacji znalazł się Jordi Sanchez, lecz David Jablonsky w ostatniej chwili zablokował jego strzał. Po rzucie rożnym główkował Martin Kreuzriegler i trafił piłką w poprzeczkę.

Ale emocje w końcówce!

Po przerwie Cracovia nadal dominowała. Chwilę po wznowieniu gry znakomitej szansy nie wykorzystał Takuto Oshima, który strzelając z kilku metrów posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. Łodzianie pierwszą groźną akcję w drugiej połowie przeprowadzili w 60. minucie. Karol Niemczycki obronił jednak strzał wprowadzonego chwilę wcześniej Jakuba Sypka. Do kolejnej interwencji bramkarz "Pasów" został zmuszony pięć minut później, gdy próbował go zaskoczyć Paweł Zieliński. W 78. minucie niecelny strzał głową oddał Karol Knap. Chwilę później Takuto Oshima dostał podanie od Cornela Rapy i z bliska skierował piłkę do pustej bramki. Był to pierwszy gola dla Cracovii pozyskanego latem ubiegłego roku Japończyka. W doliczonym czasie gry Rapa sfaulował w polu karnym Bożidara Czorbadżijskiego i arbiter podyktował "jedenastkę". Jej pewnym egzekutorem był Kreuzriegler.

Cracovia - Widzew Łódź 1:1

Bramki:

1:0 Takuto Oshima 81. min, 1:1 Martin Kreuzriegler 90. min (karny)

Żółte kartki:

Jewhen Konoplanka, Michał Rakoczy (Cracovia) - Jakub Sypek (Widzew Łódź)

Sędziował: Damian Sylwestrzak. Widzów: 9 612

Cracovia: Karol Niemczycki - Otar Kakabadze, David Jablonsky (68. Michal Siplak), Virgil Ghita - Cornel Rapa, Takuto Oshima, Karol Knap, Paweł Jaroszyński - Jewhen Konoplanka (89. Mateusz Bochnak), Benjamin Kallman, Michał Rakoczy (90+2. Kacper Śmiglewski)

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Martin Kreuzriegler, Serafin Szota, Mateusz Żyro (46. Bożidar Czorbadżijski) - Paweł Zieliński, Juljan Shehu (84. Juliusz Letniowski), Marek Hanousek, Dominik Kun (84. Andrejs Ciganiks) - Filip Zawadzki (58. Jakub Sypek), Jordi Sanchez, Bartłomiej Pawłowski

