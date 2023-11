Cracovia podjęła kluczowe decyzje w kierownictwie klubu. Wiadomo, kto zastąpi prezesa Janusza Filipiaka

Marc Gual odetchnął z ulgą. Gwiazdor Legii długo czekał na ten moment, ale w końcu to zrobił

30 września media obiegła informacja, że Janusz Filipiak, założyciel firmy Comarch i właściciel Cracovii, zasłabł podczas zakupów w sklepie. Od tamtej pory trwa walka o powrót do zdrowia 71-latka. Po tych wydarzeniach poinformowano, że jego obowiązki w firmie Comarch przejmie tymczasowo córka Filipiaka, Anna Pruska. Wciąż jednak nie podejmowano żadnych decyzji związanych z jego prezesurą w Cracovii, aż do teraz, gdy klub ogłosił tymczasowego zastępcę Filipiaka.

Zmiany w Cracovii przez problemy zdrowotne Filipiaka

W piątek, 3 listopada, podano oficjalnie, że tymczasowo Janusza Filipiaka w obowiązkach w klubie zastąpi żona Elżbieta. – W związku z uchwałą Rady Nadzorczej MKS Cracovia SSA podjętą w dniu 3 listopada 2023 roku informujemy, iż Pani Elżbieta Filipiak została delegowana do czasowego wykonywania Funkcji Prezesa Zarządu MKS Cracovia SSA od dnia 6 listopada 2023 roku do dnia 6 lutego 2024 roku. Elżbieta Filipiak ukończyła studia wyższe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Metalurgia o specjalności Fizyka Metali i Metaloznawstwo. [...] Jest współzałożycielką Comarch SA oraz znaczącym akcjonariuszem spółki. Od początku działalności Comarchu zasiada we władzach spółki, a obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Od 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa EFI S.A. Pełni również funkcje w kilku spółkach Grupy Comarch – napisano w komunikacie klubu. Jak przekazało TVP Sport, wcześniej, 31 października, rezygnację z funkcji wiceprezesa złożył Jakub Tabisz, który jednak i tak był zawieszony z powodu zarzutów w aferze melioracyjnej.

