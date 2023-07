Dawid Szwarga o przygotowaniach mistrza Polski. Trener Rakowa mówi też o meczu z Florą Tallinn w Lidze Mistrzów

Byli lepsi od rumuńskiego klubu

Na koniec zgrupowania Raków pokonał rumuński zespół Universitatea Cluj 2:1. Bramki zdobyli w pierwszej połowie Deian Sorescu i Fabian Piasecki. - Celem numer 1 było odniesienie zwycięstwa i to zrealizowaliśmy - powiedział trener Dawid Szwarga po sparingu z rumuńskim klubem w rozmowie z oficjalnym portalem Rakowa. - W większości spotkania mieliśmy nad nim kontrolę. Zarówno w ataku, jak i w fazach przejściowych. Byliśmy wstanie dobrze funkcjonować jako zespół. Jednak przy tylu sytuacjach, które stworzyliśmy musimy pracować nad skutecznością. Tak, żeby mecz zakończyć szybszym strzeleniem trzeciej czy czwartej bramki. Dzięki temu nie narazić się na przypadkową bramkę. To jest futbol. To się czasami zdarza. Gdy ma się przewagi tylko jednej bramki, to narażamy się na zakończenie takiego meczu remisem, w którym byliśmy lepszym zespołem - podkreślił.

Po dwóch obozach, dwa dni wolnego

Szkoleniowiec mistrza Polski ocenił przygotowania zespołu do nowego sezonu. - To były dwa pożyteczne obozy na których zagraliśmy z trzema zupełnie innymi sparingpartnerami - wyliczał. - Puszcza, Slavia i Universitatea grają zupełnie inaczej. Cieszymy, że mogliśmy zagrać z drużynami, które prezentują inny styl, bo mogliśmy przećwiczyć elementy, które będa kluczowe w trakcie przyszłego sezonu. Uważam, że zrealizowaliśmy wszystko w 100 procentach. To jest najważniejsze. Wracamy do Częstochowy i mamy dwa dni wolnego - zdradził.

Trener Rakowa śpi spokojnie

11 lipca Raków rozpoczyna zmagania w europejskich pucharach. W I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rywalem częstochowian będzie Flora Tallin. - Zawsze śpię spokojnie, bez względu na to z kim będziemy grać - uśmiechnął się trener Szwarga. - Śpię spokojnie, bo mam dobrą drużynę i dobrze przygotowaną. Zrobiliśmy wszystko, co możemy, aby się dobrze przygotować do sezonu. Wiemy już o Florze całkiem dużo. Mamy odprawę na temat tego przeciwnika. Wiemy jakie są jej słabe i silne strony. Będziemy do tego meczu odpowiednio przygotowani - zadeklarował szkoleniowiec Rakowa.