Ekstraklasa traci jedną ze swych gwiazd. Bramkarz odchodzi do jednego z topowych Europy, już go w nim przywitano

Vladan Kovacević był już w przeszłości na celowniku Benfiki Lizbona, jednak temat nie został sfinalizowany. Teraz wiadomo już, że Bośniak jednak grać będzie w stolicy Portugalii. Sięga po niego Sporting, który w mediach społecznościowych oficjalnie poinformował już o transakcji.

🚨 VLADAN KOVACEVIC CHEGOU AGORA A LISBOA E VAI REFORÇAR O SPORTING.O guardião de 26 anos deverá ser oficializado amanhã ou terça feira e assinar um contrato válido até 2029.Valores do negócio com o Rákow:▫️ 4.8M€ fixos▫️ 1.2M€ por objetivos▫️ 10% futura mais-valia pic.twitter.com/BLR5U4HMtG— Sporting CP Adeptos 🏆 (@Sporting_CPAdep) June 2, 2024

Golkiper, który dziś przejść ma w Lizbonie badania medyczne, po ich zakończeniu podpisze z mistrzem kraju czteroletni kontrakt. Na mocy porozumienia, Raków otrzyma za niego 4,8 mln euro, potencjalne bonusy wynieść mają 1,2 mln euro; klub spod Jasnej Góry może też liczyć na 10 procent kwoty z ewentualnego kolejnego transferu piłkarza. Oznacza to, że będzie to rekordowy przychód. Do tej pory najdroższym piłkarzem sprzedanym przez częstochowian był Kamil Piątkowski, który odszedł do RB Salzburg za 5 mln euro.

Kovacević był pilkarzem Rakowa od lata 2021. Zdobył z klubem częstochowskim mistrzostwo Polski oraz – dwukrotnie – Superpuchar. W sezonie 2021/22 został wybrany najlepszym bramkarzem ekstraklasy. Jest drugim wyróżniającym się golkiperem naszej ligi, który zdecydował się ją opuścić w tym okienku transferowym. Wcześniej o odejściu do zespołu wicemistrza Cypru, AEK Larnaka, poinformował golkiper Jagiellonii, Zlatan Alomerović.