Fernando Santos dokonał przeglądu ekstraklasy. Były kadrowicz o kandydatach do gry w kadrze, zaskakujące nazwisko

To on wpadł w oko trenera Fernando Santosa? Maik Nawrocki pokazał się przed selekcjonerem kadry [WIDEO]

Letniowski ma naturalny drybling

Były pomocnik reprezentacji Polski zwrócił uwagę na piłkarza Lecha Poznań i Widzewa Łódź. - Rzeczywiście, piłkarzy do obejrzenia nie miał zbyt wielu - napisał Kamil Kosowski w komentarzu "Trafiła Kosa na piłkę w "Przeglądzie Sportowym". - W rywalizacji z Wisłą Płock defensywny pomocnik Radek Murawski z Lecha Poznań zdobył gola na wagę trzech punktów, dodałbym tutaj Bartka Salamona, bo to jest piłkarz, który prawdopodobnie będzie w kręgu zainteresowań reprezentacji Polski? - wyznał i dodał, co Santos zobaczył w Gdańsku: - (..) Drużyna Widzewa zdecydowanie lepiej zaprezentowała się po piłkarsku, ale w niej jest tylko jeden piłkarz, na którego może zwrócić uwagę trener Santos. to Juliusz Letniowski, zawodnik, który gra do przodu, ma dobrą technikę, naturalny drybling - wyliczał.

Nie dla asów Legii

Kosowski zastanawiał się także, który z piłkarzy Legii mógł wzbudzić zainteresowanie portugalskiego selekcjonera. - Może Maika Nawrockiego jako środkowego obrońcę, bo nie sądzę, żeby brał pod uwagę np. Bartosza Slisza czy Macieja Rosołka - analizował. - Kacper Tobiasz? Bramkarze to jest osobny temat, ponieważ selekcjoner będzie miał od tego specjalistów w sztabie, to oni będą się tym zajmować i proponować selekcjonerowi konkretne rozwiązania - stwierdził Kosowski w felietonie w Przeglądzie Sportowym.

Sonda Czy Fernando Santos awansuje z Biało-Czerwonymi do finałów EURO 2024? Oczywiście, nie ma wątpliwości Nie, będzie wielka klapa!

i Autor: Super Express Kamil Kosowski to wychowanek KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i były reprezentant Polski.