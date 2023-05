i Autor: Cyfra Sport Marc Gual

PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport

Gest Marca Guala wywołał ogromną burzę. Trener Jagiellonii Białystok tłumaczy hiszpańskiego napastnika

dko 13:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jedną z najważniejszych informacji ostatnich dni w PKO Ekstraklasie było to, że Marc Gual przechodzi po sezonie do Legii Warszawa. Tak się złożyło, że Hiszpan tuż po potwierdzeniu tych doniesień zagrał na Łazienkowskiej i w dodatku zdobył bramkę, bo której wykonał gest przeprosin. A to zdenerwowało wielu kibiców Jagiellonii. W programie PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport szkoleniowiec Adrian Siemieniec bronił swojego zawodnika.