Gwiazdy Legii i Rakowa mogą liczyć na wsparcie pięknych żon. Na boisku strzelają, w domu kochają

Pekhart robi to, co do niego należy

Przed dwoma laty Tomas Pekhart sięgnął z Legią po tytuł, a indywidualnie został królem strzelców ekstraklasy. W tym sezonie Czech wyraźnie odżył. Z jego dyspozycji zadowolony jest trener Kosta Runjaić. - Pekhart po prostu robi to, co do niego należy: strzela gole - mówi Ivica Vrdoljak, były kapitan Legii. - Nie jestem zaskoczony jego postawą. Tego właśnie od niego oczekiwałem. W mojej ocenie więcej do poprawy miał zespół niż on sam. Mam wyrobione zdanie na jego temat. Jest skuteczny, dużo daje drużynie. Wiadomo, że on żyje z podań. Jest uzależniony od sytuacji wypracowanych przez partnerów. Teraz to się sprawdza, bo świetnie spisuje się linia pomocy oraz skrzydła w Legii. Każdy stały fragment, każde dośrodkowanie, to szansa dla niego. Zespół kreuje dużo bramkowych okazji z czego właśnie korzysta czeski napastnik. Jeśli tylko będzie miał sytuacje, to zawsze coś „wpakuje” do bramki rywali - zaznacza.

Może powalczyć o koronę króla strzelców

W tym momencie reprezentant Czech jest najlepszym strzelcem zespołu wicemistrza Polski. Zdobył w lidze sześć goli. Czy powalczy o drugą koronę na polskich boiskach? - Pekharta cechuje to, że potrafi znaleźć się w odpowiednim miejscu na polu karnym - wylicza Chorwat. - To inteligentny gracz, procentuje jego doświadczenie. Dużo biega, że pomaga drużynie w defensywie. Jeśli utrzyma dyspozycję, to wydaje się, że może powalczyć o koronę króla strzelców - prognozuje były lider stołecznego klubu.

Zwoliński jest konkretny

Wprawdzie w ubiegłym sezonie Łukasz Zwoliński był najlepszym strzelcem Lechii, ale jego wysiłek poszedł na marne, bo gdański zespół spadł z ekstraklasy. Jednak „Zwolak” został na najwyższym szczeblu, bo sięgnął po niego Raków. Początek w mistrzu Polski miał obiecujący, bo trafiał w lidze i w europejskich pucharach. Jednak ostatnio przygasł. Jego dorobek to trzy gole w lidze. - Teraz Zwoliński ma słabszy okres, ale związany jest on z grą Rakowa - analizuje Vrdoljak. - Ale to konkretny napastnik, który dużo pracuje dla zespołu. Jest silny fizycznie, nie boi się walki z obrońcami przeciwnika. Choć w starciu z Legią czeka go trudne zadanie, bo warszawska drużyna ma mocnych graczy w defensywie. Łukasz to typowa „9”. Ma dobre uderzenie, potrafi się zastawić i ustawić przy piłce. W ten sposób daje kolegom czas na złapanie oddechu. Pod bramką jest groźny. Jest cierpliwy, czeka na sytuację, a jak dostanie piłkę, to nie kombinuje, lecz stara się oddać strzał - opisuje.

Faworytem jest Legia

W ostatnich trzech meczach Legia była lepsza od Rakowa. Wygrała na Łazienkowskiej 3:1, a następnie na swoją korzyść rozstrzygnęła Puchar Polski oraz Superpuchar. Jak będzie tym razem? - Faworytem jest Legia - przekonuje. - Od początku sezonu prezentuje się bardzo dobrze. Mecze z jej udziałem są pełne emocji i bramek. Po wygranych z Aston Villą czy z Pogonią, gdy przyszło grać w osłabieniu, wzrosła pewność siebie piłkarzy. Drużyna jest „napompowana” tymi zwycięstwami. Poza tym stadion przy Łazienkowskiej jest twierdzą, którą trudno zdobyć. Uważam, że Raków stracił na odejściu trenera Marka Papszuna. Wydaje się, że w walce o mistrza groźniejszy dla Legii będzie Lech niż właśnie Raków, która gra wygląda teraz inaczej. Czy padnie dużo bramek? Trudno to przewidzieć. Jak Kacper Tobiasz i Vladan Kovacević mają dzień, to bronią wszystko i nie ma na nich mocnych - zauważa Vrdoljak.

