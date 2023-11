Jesus Imaz o śrubowaniu rekordu przez Jagiellonię. Mówi o wyzwaniu przed liderem ekstraklasy

Jagiellonia demoluje rywali, a Adrian Siemieniec ma powód do dumy. "To ważne, aby szybko wracać..."

Po tym zwycięstwie Jagiellonia odzyskała pierwsze miejsce w tabeli. W tym sezonie jest punktuje rywali w Białymstoku, gdzie wygrała siedem ligowych spotkań. - Dobrze gramy na własnym obiekcie - powiedział Jesus Imaz, cytowany przez klubowe media Jagiellonii. - Czujemy wsparcie naszych kibiców, mamy plan na każdy mecz, który realizujemy. To przekłada się na zwycięstwa. Liczę na to, że utrzymamy taką formę do końca sezonu - dodał.

Hiszpan w dorobku ma pięć goli: cztery w lidze, jednego w Pucharze Polski. Marzy o tym, aby wyśrubować serię wygranych meczów u siebie. - Liczę na to, że napiszemy historię - zapowiedział Jesus Imaz. - Mamy teraz taką samą serię kolejnych domowych wygranych jak 13 lat temu. Mam nadzieję, że w meczu z Piastem po raz kolejny udowodnimy wysoką formę - zadeklarował as Jagiellonii, cytowany przez oficjalny portal klubu.

