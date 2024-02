Josue zapowiada niespodziankę dla rywali w lidze. Gwiazdor Legii mówi o roli kapitana, tak czuje Warszawę

Zawodnik FAME MMA trafi do... Rakowa Częstochowa?! Gwiazda TikToka już strzela gole dla klubu. To będzie hit?

„Super Express”: - Jest forma po obozie w Turcji?

Josue: - Czuję się dobrze. Ważne jest dla nas, abyśmy byli maksymalnie przygotowani fizycznie jako zespół i klub. Myślę, że wykonaliśmy świetną robotę na obozie, więc teraz wróciliśmy z Turcji, aby zakończyć nasze przygotowania do sezonu i zacząć od zwycięstwa w pierwszym meczu.

- Celem Legii Warszawa jest zawsze mistrzostwo, jednak sytuacja w tabeli jest w tym sezonie trudna. Czy Legia zdobędzie tytuł?

- To pytanie, na które odpowiem po zakończeniu sezonu. Nie mogę teraz odpowiedzieć. Wszystko może się zdarzyć. Oczywiście wiemy, że to trudne, ale nawet samo utrzymanie się w tym klubie nie jest łatwe. Spróbujemy zaskoczyć wszystkich i zobaczymy, gdzie będziemy na koniec sezonu.

- Jesteś kapitanem Legii, więc zapytam cię o nowego zawodnika Ryoya Morishitę. Jaka jest twoja opinia o nim?

- Jest dobrym graczem. Zwykle Japończycy mają dużą jakość w grze z piłką, ale Morishita jest również intensywny bez piłki. Ma cechy, które mogą nam pomóc. Bardzo dobrze dostosowuje się do zespołu i klubu, więc wszystko wygląda obiecująco. Jest kolejnym zawodnikiem, który może nam pomóc.

- Jak się czujesz jako kapitan Legii?

- Czuję się zaszczycony, że jestem kapitanem drużyny. To zaszczyt być nim w tak wielkim klubie jak Legia. To duma dla mnie, dla mojej żony i mojej córki, że jestem kapitanem. To kolejny punkt w naszym życiu, z którym musimy sobie poradzić i myślę, że jak dotąd wychodzi nam to bardzo dobrze.

- Warszawa zajęła część twojego serca?

- Początki nie były łatwe, ale teraz myślę, że wszyscy wiedzą, że czuję Legię i czuję to miasto, jakby było moje od urodzenia. Mam więc za sobą Warszawę i fanów. Wsparcie, jakie mi dają, nie jest zwyczajne, więc jedyne, co mogę zrobić, to ciężko pracować i dać im to, czego chcą. Czyli wygrywać wiele meczów.

