Kibice futbolu w polskim wydaniu doskonale wiedzą, że spotkania PKO Ekstraklasy potrafią być nie tylko emocjonujące, ale również nieprzewidywalne, a każda drużyna może zarówno wygrać, jak i przegrać będąc faworytem. Tak było również w meczu 16. kolejki, podczas którego Pogoń Szczecin mierzyła się na własnym obiekcie ze Stalą Mielec. "Portowcy" prowadzili nawet 2:1 do przerwy, jednak druga część spotkania wymknęła im się spod kontroli i ostatecznie przegrali oni 2:3. Po tym spotkaniu spore kontrowersje wywołał wpis Kamila Grosickiego.

Kamil Grosicki znalazł się pod ostrzałem za swój wpis. Internauci wytknęli mu to natychmiast

- 😩🥺😩 … brak słów … wstyd … - napisał pierwotnie na Instagramie Kamil Grosicki dodając czarno-białe zdjęcie mając najpewniej na myśli, że on i jego koledzy czują się zawstydzeni faktem, że nie zaprezentowali się lepiej przed swoimi kibicami. Z pewnością nie zdawał on sobie wtedy sprawy z tego, że internauci mogą inaczej odebrać jego słowa o wstydzie, jednak ci szybko zareagowali.

Kamil Grosicki słono zapłacił za to, co napisał publicznie! Błyskawicznie znalazł się pod ostrzałem, nie zostawili mu wyboru

- nie obrażaj Stali Mielec bo to nie wstyd z nimi przegrać - napisał w odpowiedzi jeden z internautów. - Stal Mielec to solidna ekipa która wygrywa z najlepszymi. - dodał kolejny z użytkowników Instagrama. Reprezentant Polski szybko zdał sobie sprawę z tego, jak niefortunnych słów użył i usunął on słowo "wstyd" ze swojego opisu pozostawiając tylko fragment o braku słów.