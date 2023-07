Kamil Kosowski o koszmarnej kontuzji gwiazdy Rakowa. Tak będzie musiał poradzić sobie mistrz Polski

Poważne wzmocnienie Lecha Poznań. Kolejorz zbroi się przed startem ligi, reprezentant kraju dołączy do zespołu

Trudno będzie znaleźć zmiennika

Ivi Lopez uraz nabawił się w trakcie meczu sparingowego z Puszczą Niepołomice. Wyglądało to koszmarnie. Badania potwierdziły, że gwiazdor Rakowa doznał kontuzji kolana. - Hiszpan będzie pauzował wiele miesięcy - przypomniał Kamil Kosowski w komentarzu w "Przeglądzie Sportowym". - Wielka szkoda, bo Raków będzie musiał radzić sobie bez niego, ale jak słyszę, szybko chce znaleźć odpowiedniego zmiennika. Nie będzie to takie proste - zaznaczył.

Raków musi być jednak przygotowany na takie sytuacje

Przed Rakowem walka w eliminacjach Ligi Mistrzów. W I rundzie mistrz Polski zagra z Florą Tallinn. Pierwszy mecz już 11 lipca w Częstochowie. - Raków musi być jednak przygotowany na takie sytuacje - komentował Kosowski. - Wiele mówiło się o transferze Hiszpana do silniejszej ligi, a zamiast tego Ivi jest kontuzjowany i straci rundę jesienną. Z jednej strony trudno go zastąpić, z drugiej być może mistrz Polski będzie bardziej rozkładał siły na poszczególne formacje, a nie będzie zwracał uwagę tylko na jednego zawodnika, co możemy zaobserwować w reprezentacji Polski - podkreślił kadrowicz w "Przeglądzie Sportowym".

