Kluczowa informacja w sprawie Pucharu Polski! Zwycięzca może zyskać wiele, ogromne kwoty

W sezonie 2022/2023 po mistrzostwo Polski sięgnął Raków Częstochowa. Wówczas podopieczni Marka Papszuna zyskali ogromną przewagę nad resztą stawki w tabeli, "Medaliki" ostatecznie skończyły rozgrywki z dorobkiem 75 punktów, mając aż 9 oczek przewagi nad Legią Warszawa oraz o 12 więcej niż Lech Poznań. Aktualny mistrz Polski nie zdołał wywalczyć trzeciego zwycięstwa z rzędu w Pucharze Polski. Raków w finale o trofeum walczył z Legią Warszawa. "Legioniści" od początku meczu grali w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartkę ujrzał Yuri Ribeiro, jednak ich świetna gra w defensywie pozwoliła doprowadzić do dogrywki, a w późniejszym efekcie do rzutów karnych. "Wojskowi"byli bardzo skuteczni, a w ekipie z Częstochowy pomylił się Mateusz Wdowiak.

PZPN podał kluczową informację! Tyle dostanie zwycięzca Superpucharu Polski

Po przerwie po sezonie wszystkie kluby powoli wracają do walki na krajowych podwórkach oraz w eliminacjach do europejskich pucharów. 15 lipca na stadionie w Częstochowie rozstrzygnie się, która z drużyn wywalczy Superpuchar Polski. PZPN podzielił się informacją w sprawie wynagrodzeń w przyszłorocznych rozgrywkach Pucharu Polski. Podział nagród jest taki sam, jak w sezonie 2022/2023. Oznacza to, że zwycięzca krajowego pucharu otrzyma 5 mln zł, a finalista "tylko" 760 tys. zł. We wcześniejszych fazach, różnice są o wiele mniejsze.

PZPN opublikował regulamin rozgrywek o Puchar Polski 2023/24.Nagrody bez zmian. Zwycięzca: 5 mln zł nettofinalista: 760k zł netto.Wg mnie różnica między zwycięzcą, a pozostałymi zespołami jest zbyt duża. Jeśli pula nagród to ok. 10 mln zł, 50% dla jednego zespołu to za dużo pic.twitter.com/7KZFfAPvs9— Kuba Szlendak (@KubaSzlendak) July 15, 2023