Kosta Runjaić mówi wprost. Tak trener Legii zapatruje się na walkę z Lechem

Legia nie tylko nie przegrała w tym roku, ale w ogóle może pochwalić się serią 17 meczów z rzędu bez porażki, w tym 14 w lidze. Czy przedłuży passę także w spotkaniu z Lechem? W poprzedniej kolejce zremisowała 2:2 na wyjeździe z Miedzią Legnica. - Na rundę wiosenną patrzę w ten sposób, że odrobiliśmy trzy punkty do Rakowa - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Jest jeszcze wiele kolejek do końca. Możemy dużo zyskać, ale i dużo stracić. Od początku rozgrywek znajdujemy się w przebudowie. To pewien proces. Nie możemy oczekiwać, że każdy mecz będzie przebiegał zgodnie z naszym planem. Remis z Miedzią daje nam cały czas szansę na walkę o mistrzostwo. Nie był ani naszym najlepszym meczem, ani najgorszym. Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie gdyby nie nasze dwa indywidualne błędy - analizował i dodał: - Naszą ambicją jest to, aby z Lechem zaprezentować się solidnie i porwać kibiców. W przypadku wygranej z Lechem niejako przesądzi się sytuacja wicemistrzostwa. Zwycięstwo z Lechem jest naszym celem - podkreślił trener Legii.

Sonda Czy Legia zdobędzie w sezonie 2022/2023 jakieś trofeum? Tak, mistrzostwo Polski Tak, Puchar Polski Tak, podwójną koronę Nie