Kosta Runjaić o nastawieniu przed rewanżem z mistrzem Bośni. Padły słowa o pewności siebie i podejściu

Kluczowe starcie z mistrzem Bośni

Wicemistrzowie Polski są liderem grupy. Najpierw sensacyjnie pokonali w stolicy Aston Villę 3:2, a ostatnio wygrali 2:1 ze Zrinjskim Mostar na wyjeździe. To kluczowe zwycięstwo, które może pomóc w wywalczeniu przepustki do kolejnej rundy tych rozgrywek. Wiele będzie zależeć od spotkań u siebie z mistrzem Bośni i holenderskim AZ Alkmaar. Na koniec fazy grupowej Legię czeka wyjazd do Birmingham na starcie z Aston Villą. Legia do rewanżu ze Zrinjskim przystępuje podbudowana dwoma wygranymi: w Pucharze Polski i ekstraklasie. Co ważne: stołecznym zespół w tych spotkaniach nie stracił gola.

Ostatnie wyniki pozytywnie wpływają na mentalność zespołu

Trener Legii Kosta Runjaić mówił o nastawieniu przed rewanżem z mistrzem Bośni. Padły słowa o pewności siebie i podejściu do rewanżu. - Gdy wygrywa się mecz, to wiele łatwiej podchodzi się do kolejnych spotkań - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej przed meczem z mistrzem Bośni i Hercegowiny. - Ostatnie dwa zwycięstwa do zera dają nam większą pewność siebie. Dlatego teraz chodzi tylko oto, aby wygrywać i dalej wygrywać. Ostatnie wyniki pozytywnie wpływają na mentalność zespołu. Na pewno jesteśmy pozytywnie nastawieni na mecz ze Zrinjskim Mostar, ale na także kolejne. Na ten moment wszyscy zawodnicy są dostępni. W Lidze Konferencji możemy mieć na ławce więcej graczy - przypomniał szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

