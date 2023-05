Tym graczem jest Marc Gual, napastnik Jagiellonii. Smaczku dodaje to, że 12 maja Legia zmierzy się z białostockim zespołem na Łazienkowskiej. Hiszpan będzie mógł pokazać się przez kibicami stołecznego klubu. W tym sezonie as Jagi walczy o koronę króla strzelców. W tym momencie prowadzi w klasyfikacji najlepszych snajperów. - Marc Gual to piłkarz, którego w przyszłym sezonie będziemy częściej widzieli przy Łazienkowskiej - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Mogę już teraz powiedzieć, że Marc został zakontraktowany przez Legię. Jestem bardzo szczęśliwy, że Jackowi Zielińskiemu udała się ta sztuka. To taki rodzaj transferu, który spełnia nasze oczekiwania. Mam nadzieję, że ten piłkarz będzie rozwijał się w Legii. Jest to jeden z najlepszych napastników Legii. Świadczy o tym nie tylko liczba bramek, ale również styl gry, sposób poruszania się po boisku. Gual ma świetny drybling, czuje się dobrze w grze kombinacyjnej, dobrze pracuje w pressingu. Jestem bardzo zadowolony, że dołączy do Legii - podkreślił szkoleniowiec stołecznego klubu.

Sonda Czy Marc Gual zostanie królem strzelców ekstraklasy? Tak, ma ogromny potencjał Nie, są lepsi od niego Nie interesuje mnie to