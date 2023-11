Kovacević powstrzymał zapędy Pogoni. W Szczecinie nie brakowało emocji [WIDEO]

W porównaniu do czwartkowego meczu ze Sportingiem trener Rakowa Dawid Szwarga dokonał dwóch zmian, wystawiając do składu Marcina Cebulę i Fabiana Piaseckiego. W 15. min Pogoń postraszyła gości składną akcją rozpoczęta przez Kamila Grosickiego, ale strzał z bliska Alexa Gorgona obronił Vladan Kovacević. "Grosik" nie pierwszy raz rozkręcał imprezę i defensorzy mistrzów Polski musieli mieć się na baczności. W 29 min. po jego podaniu strzelał Wahan Biczachczjan, ale ponownie obronił Vladan. Końcówka pierwszej połowy to dominacja Pogoni, która najlepszą okazję miała w 45. min, gdy po podaniu Biczachczjana Linus Wahlqvist strzelił głową w słupek.

Pogoń od początku drugiej części stwarzała kolejne sytuacje, ale zaporą nie do przebycia był Kovacević. Gospodarze atakowali tyle, że gola strzelił Raków. Po świetnej asyście Władysława Koczerhina do siatki z bliska trafił Bartosz Nowak (30 l.), który po przerwie wszedł na boisko.Po zdobyciu gola pomocnik Rakowa charakterystyczną cieszynką obwieścił wszystkim, że niebawem zostanie ojcem. Los wynagrodził Nowaka, bo w czwartek w Lizbonie już po 10 minutach zszedł z boiska, gdy taktycznej zmiany musiał dokonać Szwarga po czerwonej kartce dla Racovitana. Pogoń nie rezygnowała i w 68. min dopięła swego. Po kolejnym dobrym zagraniu i asyście Grosickiego piłkę z bliska do siatki skierował Gorgon. Zespoły dążyły do zadania decydującego ciosu, ale w ostatnich minutach brakowało już sił i dokładności z obu stron.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1:1 (0:0)

Bramki: 0:1 Bartosz Nowak (54), 1:1 Alexander Gorgon (68).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Srdjan Plavsic, Gustav Berggren.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 19 277.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Benedikt Zech, Mariusz Malec, Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan (78. Mariusz Fornalczyk), Fredrik Ulvestad (62. Joao Gamboa), Rafał Kurzawa, Alexander Gorgon, Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris (86. Luka Zahovic).

Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Milan Rundic (46. Adnan Kovacevic) - Jean Carlos Silva (46. Dawid Drachal), Srdjan Plavsic, Gustav Berggren, Władysław Koczerhin, John Yeboah (46. Bartosz Nowak) - Marcin Cebula (68. Ben Lederman), Fabian Piasecki (75. Ante Crnac). (PAP)