Lechia pożegna króla. To będzie ostatni mecz Flavio Paixao w Gdańsku

To był najgorszy rok w jego życiu

Flavio Paixao do Polski przyjechał w 2014 roku. Najpierw występował w Śląsku, a od 2016 roku jest piłkarzem Lechii. Zapisał piękną kartę w barwach tego zespołu. Jest rekordzistą Lechii pod względem występów i goli w ekstraklasie. Do tej pory rozegrał 238 meczów i strzelił 84 gole. Ponadto jest pierwszym cudzoziemcem, który może pochwalić się tym, że w naszej lidze zdobył 108 bramek. Jego kariera dobiega końca. Niestety, obecny sezon był dla niego rozczarowaniem. Lechia spadła z ligi. - To był najgorszy rok w moim życiu i najgorsze ostatnie dni w moim życiu! Ostatnią rzeczą, o jakiej marzyłem, było skończyć w ten sposób z klubem i miastem, które dało mi wszystko i na zawsze zmieniło moje życie. Chcę tylko, żeby ten klub jak najszybciej wrócił do ekstraklasy... - napisał Flavio Paixao w mediach społecznościowych.

Pożegnają Portugalczyka meczem z Legią

W przedostatniej kolejce Lechia zmierzy się u siebie z Legią. Tym spotkaniem karierę kończy Flavio Paixao. Klub reklamuje to jako ostatni mecz "Króla Flavio w Gdańsku". - Flavio żegna Gdańsk... Gdańsk żegna Flavio! - czytamy w mediach społecznościowych gdańskiego klubu.

