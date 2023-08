Legia w końcu dopięła swego. Na tego piłkarza czekała długo, Kapuadi mówi dlaczego wybrał Warszawę

Przekazano świetne informacje w sprawie meczu Rakowa z Kopenhagą! Na to czekali polscy kibice, rewelacja

- Jestem bardzo podekscytowany nowym wyzwaniem w mojej karierze i dziękuję za zaufanie. Patrzę w przyszłość i czekam na to, aby rozpocząć grę w nowym klubie. Słyszałem o Legii Warszawa już dużo wcześniej, nie tylko od zeszłego sezonu. To taki klub, w którym chcesz zagrać przynajmniej raz w swojej karierze. Jestem obrońcą o takim profilu, który lubi operować piłką, ale wiadomo, że głównym celem dla defensora jest przede wszystkim bronienie. Najważniejsze będzie to, aby dać z siebie wszystko na boisku. Chcę grać dla zespołu jak najwięcej i walczyć o trofea - mówi Steve Kapuadi w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu.

- Sprowadzenie środkowego obrońcy było jednym z naszych priorytetów i cieszę się, że doszło do tego transferu. Steve Kapuadi dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi, lubi wyprowadzać piłkę i jest lewonożny, co zawsze stanowi dodatkowy atut na jego pozycji. Potrzebowaliśmy obrońcy o takim profilu - skomentował dla klubowego serwisu dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Francuz jest piątym piłkarzem sprowadzonym przez wicemistrzów Polski tego lata.