Legia Warszawa rozbiła ŁKS na inaugurację Ekstraklasy! Wspaniały mecz Tomasa Pekharta

Łódzki Klub Sportowy wrócił do ekstraklasy po trzech latach nieobecności. Zwycięzcy 1. ligi rozpoczęli sezon od wyjazdowego starcia z wicemistrzami Polski - Legią Warszawa. ŁKS jest prowadzony przez Kazimierza Moskala, który ma coś do udowodnienia w ekstraklasie. W 2019 roku również awansował z łodzianami do krajowej elity, ale po jednym sezonie zespół zaliczył spadek i nie dotrwał na stanowisku do końca rozgrywek. Legia mająca za sobą udany okres przygotowawczy jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa Polski. Legioniści wygrali wszystkie z czterech sparingów. Pokonali m.in. austriacki RB Salzburg i azerski Karabach Agdam. W zeszły weekend bezbramkowo remisowali z Rakowem Częstochowa, ale po rzutach karnych sięgnęli po pierwsze trofeum w sezonie - Superpuchar Polski.

Gospodarze od początku dominowali. W 20. minucie Paweł Wszołek dośrodkował do Pekharta, który głową strzelił pod poprzeczkę, lecz bramkarz Bobek wypiąstkował piłkę. Pięć minut później po podobnej akcji czeski napastnik strzelił pierwszego gola w sezonie. Pomocnik ŁKS-u Engjell Hoti w 33. min zagrał piłkę ręką, więc sędzia podyktował rzut karny. Josue z 11 metrów oddał strzał w prawy dolny róg bramki, lecz Bobek rzucił się w dobrą stronę i skutecznie interweniował. Do przerwy beniaminek przegrywał tylko jedną bramką, co było zasługą młodego bramkarza ŁKS-u.

Na początku drugiej połowy Patryk Kun z bocznego sektora dośrodkował do Wszołka, który głową strącił piłkę do Pekharta, a Czech dopełnił formalności i podwyższył na 2:0. Goście przy tak niekorzystnym wyniku musieli się otworzyć, co stworzyło przestrzeń do kontrataków. W 68. min Bartosz Slisz zagrał prostopadle do Pekharta, który skompletował hat-tricka. 10 minut przed końcem meczu Blaz Kramer zmienił czeskiego napastnika, który otrzymał głośną owację od 26 tysięcy kibiców zgromadzonych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej.

Legia Warszawa - ŁKS Łódź 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Tomas Pekhart (25), 2:0 Tomas Pekhart (56-głową), 3:0 Tomas Pekhart (68).

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów 26 584.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Radovan Pankov, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Josue (73. Jurgen Celhaka), Bartosz Slisz (81. Blaz Kramer), Juergen Elitim (61. Marc Gual), Ernest Muci (73. Maciej Rosołek), Patryk Kun - Tomas Pekhart (81. Filip Rejczyk).

ŁKS Łódź: Aleksander Bobek - Kamil Dankowski, Nacho Monsalve, Adam Marciniak, Piotr Głowacki - Pirulo (82. Maciej Śliwa), Dani Ramirez (80. Mieszko Lorenc), Michał Mokrzycki, Engjell Hoti (63. Jakub Letniowski), Bartosz Szeliga (63. Kelechukwu Ibe-Torti) - Kay Tejan (80. Piotr Janczukowicz).