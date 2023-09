Legia wciąż niepokonana w PKO BP Ekstraklasie, sensacyjny bohater meczu z Górnikiem

W końcówce spotkania gol wisiał w powietrzu – zarówno dla Górnika jak i Legii. Był remis 1:1, ale żadna z drużyn nie odpuszczała. Silniejsi okazali się wicemistrzowie Polski, a konkretnie Paweł Wszołek, który z prawej strony boiska wręcz zdemolował Erika Janżę, a następnie powędrował w pole karne. Reprezentant Polski w perfekcyjny sposób obsłużył Igora Strzałka, któremu nie zadrżała noga w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

Wszyscy na Łazienkowskiej oszaleli ze szczęścia, oczywiście z wyjątkiem małej grupki kibiców z Zabrza. Zanim zwariowali kibice, a prawą stroną zaszalał z piłką Wszołek, to na lewej stronie znów z dobrej strony pokazał się Patryk Kun. Asystował w czwartek z Aston Villą, wczoraj też dał sygnał do zdobywania bramek przy Ł3. W pełnym biegu idealnie dośrodkował do Tomasa Pekharta, który dał Legii prowadzenie już w 8. min meczu. Czech przyjął, obrócił się i huknął nie do obrony. Z taką mocą bramkę Kacpra Tobiasza miał straszyć Lukas Podolski, ale ten wczoraj był ściśle kryty. Niemieckiego mistrza świata wyręczył Sebastian Musiolik, który doprowadził do remisu już w 12. min. Remisu, którego górnicy nie zdołali utrzymać...

Przed tym spotkaniem Strzałek miał na koncie tylko 20 minut rozegranych w PKO BP Ekstraklasie – kwadrans z Puszczą Niepołomice i pięć minut z Widzewem. Wczoraj dostał "aż" 12 minut na pokazanie się i nie mógł ich wykorzystać lepiej. W Legii jest od trzynastego roku życia i od dłuższego czasu wieszczą mu sporą karierę. Pierwszy spektakularny krok już za nim, a Legia wciąż – jako jedyna w lidze – jest niepokonana.

