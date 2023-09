Łódź ratunkowa na Warcie. Nie do wiary: czekano na nią pół roku! [WIDEO]

i Autor: cyfrasport Radość warciarzy po trafieniu Stefana Savicia

7. kolejka ekstraklasy

W dwóch wcześniejszych wyjazdowych meczach w tym sezonie poznańska Warta zdobywała po dwa gole. Taki łup wystarczył do zaksięgowania punktu po remisie na stadionie mistrza Polski w Częstochowie, ale okazał się zbyt nikły, by wyjeżdżać na tarczy z Radomia – Zieloni przegrali tam 2:3. To wszystko przedłużało ich passę meczów bez wygranej na wyjeździe. W piątek jednak dwie bramki okazały się wystarczające do zwycięstwa w gościnie.