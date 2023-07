i Autor: Cyfrasport Maik Nawrocki

Wyzwanie przed Polakiem

Nowy etap w życiu gwiazdy Legii Warszawa. Trener wicemistrza Polski nie ma wątpliwości

Gdy przed dwoma laty trafił do Legii traktowany był jako gracz z perspektywami. Nie zmarnował czasu w stołecznym klubie. Teraz Maik Nawrocki rozwinął się na tyle, że jego postawę zauważyli skauci zagranicznych klubów. W nowym sezonie będzie występował w Celtiku Glasgow. To nowy etap w życiu gwiazdy Legii. Tak transfer do mistrza Szkocji podsumował szkoleniowiec warszawskiego zespołu.