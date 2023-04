Ostra opinia byłego piłkarza Legii. Wypuszczenie Pekharta to był błąd? Jan Mucha powiedział to wprost

To co najważniejsze w 28. kolejce PKO Ekstraklasy wydarzyło się w Warszawie. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zobaczyliśmy starcie Legii z Lechem, które ponownie dostarczyło wielkich emocji. Choć legioniści w pierwszej połowie przeważali, nie zdołali wywalczyć przewagi, pozwalającej na spokojne zdobycie trzech punktów. Co więcej, to Lech dzięki Afonso Sousie był bliżej zwycięstwo.

Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów, co oddaliło Legię od mistrzostwa Polski. Raków Częstochowa wygrał swój mecz i zwiększył przewagę do ośmiu punktów. Jan Mucha, gość najnowszego odcinka PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport ocenił, że częstochowianie mogą cieszyć się już ze złotych medali. Premiera odcinka o godzinie 18:00. Zapraszamy!