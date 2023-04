Pavol Stano chce iść za ciosem. Tego spodziewam się trener Wisły Płock na Śląsku

To z tym nie radzi sobie Widzew. Trener Janusz Niedźwiedź tak postrzega Raków

Wygrana z Zagłębiem dużo im dała

Wisła poprawiła swój bilans przedświątecznym zwycięstwem nad Zagłębiem Lubin. To była druga wygrana „nafciarzy” w tym roku. - Bardzo się cieszyliśmy z trzech punktów, bo nam to dużo dało - powiedział trener Pavol Stano. - Dzięki wygranej mogliśmy się rozejść na święta w dobrych nastrojach. Teraz wróciliśmy, pozytywnie podbudowani, mam nadzieję, że te nastroje przeniesiemy do kolejnego meczu. Cieszymy się z kompletu punktów i przy okazji chciałbym podziękować kibicom, zawodnikom, bo wszyscy walczyliśmy o te punkty - stwierdził.

Piast ma dużą jakość

Zdaniem Słowaka, zespół Piasta bardzo się zmienił po tym, jak trenerem został Aleksandar Vukovic. - Piast ma bardzo dobrą jakość i dobrą chemię między trenerem a zawodnikami - ocenił trener Wisły. - W ostatnim czasie mają bardzo dobre wyniki, a to zawsze podbudowuje drużynę. Czeka nas niełatwe zadanie, ale takie wyzwania są dobre i będziemy wszystko robili, aby ten mecz wygrać - zapewnił Stano.

