i Autor: Cyfrasport Zoran Arsenić

Mistrz Polski znów w maratonie

Raków gra w Zabrzu o fotel wicelidera. Co z kluczowymi postaciami mistrza Polski?

Po dwutygodniowej przerwie reprezentacyjnej, piłkarze wrócili na ligowe boiska. W przypadku ekipy spod Jasnej Góry oznacza to także powrót do rytmu gry co trzy dni. W czwartek częstochowian czeka kolejne starcie w Lidze Europy – do Sosnowca przyjedzie Sporting Lizbona. Wcześniej podopiecznych Dawida Szwargi czeka jednak ekstraklasowa potyczka w Zabrzu z miejscowym Górnikiem.