Ruch Chorzów wciąż w strefie spadkowej, ale trener się nie poddaje. "Nikt nie zwiesza głów"

Dwie czerwone kartki

Ostatnio w zespole beniaminka doszło do zmiany trenera. Odszedł Jarosław Skrobacz, który wrócił z Ruchem do ekstraklasy. Teraz jego miejsce zajął asystent Jan Woś. Z Widzewem goście zaczęli obiecująco, bo prowadzili, ale potem były dwie czerwone kartki. Świetnie bronił Krzysztof Kamiński. Ale to jednak gospodarze zdobyli dwie bramki i wygrali 2:1 w zaległym meczu 12. kolejki polskiej ligi. Widzew plasuje się na dziewiąty miejscu, a a Ruch jest przedostatni w tabeli.

Zespół jest świadomy sytuacji

Trener Jan Woś nie traci nadziei, nie poddaje się. - Nasza sytuacja jest trudna, ciężko nam się gra w ekstraklasie - powiedział Jan Woś podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Mamy jednak w sztabie przekonanie, że jeśli uda nam się dotrzeć do głów zawodników i będziemy wierzyć w to, co robimy, to jesteśmy w stanie spróbować powalczyć. Zespół jest świadomy tego, że jest ciężko, ale nikt nie zwiesza głów - przyznał nowy szkoleniowiec Ruchu.

