Tak rywalizują o miejsce w bramce Legii. "Mamy komfortową sytuację, nie ma żadnej presji"

Tobiasz zachwycił jesienią

W poprzednim sezonie najwięcej grał Cezary Mistrza. Gdy trenerem został Kosta Runjaić to od początku obecnych rozgrywek w bramce wystawiał Kacpra Tobiasza. Młodzieżowiec nie zawodził jego zaufania. Grał na tyle dobrze, że pojechał z kadrą Polski na mundial w Katarze. Nie był zgłoszony do gry, lecz tylko trenował jako czwarty bramkarz. W tym roku niespodziewanie doznał kontuzji, którą zgłosił po meczu z Piastem Gliwice. Wtedy na koniec zawodów zderzył się na polu karnym z Damianem Kądziorem. Z powodu urazu musiał pauzować. W jego miejsce do bramki wskoczył Dominik Hładun, który został pozyskany w letnim oknie transferowym. Jednak dopiero w tym roku dostał szansę debiutu. Zagrał z Widzewem, z którym puścił dwa gole. Jednak w kolejnych czterech spotkaniach zachowywał czyste konto. Dał się pokonać dopiero w starciu z Rakowem. W półfinale Pucharu Polski z Kaliszem w bramce Legii pojawił się Cezary Mistrza, który nie zawiódł szkoleniowca. Kto zagra z Miedzią?

Hładun nie dał się pokonać w czterech meczach

Trener Kosta Runjaić przed meczem z beniaminkiem przeanalizował sytuację z bramkarzami w stołecznym zespole. - Mamy solidną rywalizację wśród bramkarzy - powiedział szkoleniowiec wicelidera, cytowany przez klubowy portal. - Każdy może liczyć na pełne wsparcie z naszej strony. Od momentu kontuzji Kacpra Tobiasza, Dominik Hładun pokazał, że jest podporą tej drużyny. Pokazuje to, czego od niego oczekujemy. Cezary Miszta wykorzystał swoją szansę w półfinale Pucharu Polski. Tobiasz uczestniczył w treningach i prezentował się bardzo dobrze. Mamy komfortową sytuację w bramce. W ten sposób nie mamy żadnej presji. Szczególnie widać to na przykładzie Tobiasza, który może spokojnie wrócić do bramki i odbudować formę po kontuzji - podkreślił trener Runjaić, który zapowiedział, że Tobiasz może zagrać w sobotnim meczu rezerw z Bronią Radom.

