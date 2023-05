Taki cel Dawid Szulczek ma na koniec ligi. Trener Warty Poznań mówi o komforcie

Jest na co popatrzeć!

Kamil Grosicki najlepszym piłkarzem w ekstraklasie? "To co wyprawia jest niesamowite"

Bardzo szybko osiągnęli utrzymanie

Warta walczy o szóstą lokatę, ale też mogą zakończyć sezon na 10. pozycji. - Bardzo szybko osiągnęliśmy cel, jakim było utrzymanie się w ekstraklasie - powiedział trener Dawid Szulczek podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Jeśli zakończymy w "top 8" w tabeli to będzie to bardzo dobry wynik. W przypadku zajęcia 10. miejsca, to będę uważał sezon za dobry. Jest zdecydowanie więcej plusów niż minusów, a mogłoby być znacznie lepiej, gdybyśmy nie stracili na wiele miesięcy Bartka Kieliby, Jakuba Kiełba czy Mateusza Kupczaka – powiedział i dodał: - W ostatnich czterech meczach mieliśmy sporo zmian, praktycznie w każdym z nich wychodziliśmy w innym bloku obronnym. Chcemy tez sezon zakończyć zwycięstwem, więc będziemy raczej szukać stabilizacji w składzie i nie zamierzam eksperymentować – wyjaśnił.

Warta ma większy komfort

Stal przed ostatnim spotkaniem wciąż nie jest pewna utrzymania. - Nie wydaje mi się, żeby drużyna, która ma 40 punktów spadła z ligi - ocenił Szulczek. - Trudno sobie wyobrazić, że wszystkie trzy zespoły, które są pod Stalą, wygrają swoje mecze. Na szczęście nie musimy śledzić wyników na żywo. Mamy trochę większy komfort psychiczny, ale tego komfortu nie zamierzamy przenieść na boisko. Ostatni raz wygraliśmy w kwietniu z Legią, a chcemy zakończyć sezon zwycięstwem w maju – podkreślił Szulczek.

