Kiedy jasne stało się, że wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy Marek Papszun przestanie pełnić funkcję trenera Rakowa Częstochowa, wiele osób zastanawiało się, gdzie wyląduje polski trener. Jeszcze niedawno niemal pewne wydawało się, że obejmie on reprezentację Polski po zwolnieniu Fernando Santosa, a Marek Papszun miał mieć już skompletowany sztab trenerski z Łukaszem Piszczkiem w składzie. Ostatecznie jednak to Michał Probierz zastąpił Portugalczyka, co wywołało niemałą dyskusję. To jednak nie koniec, bo jak się okazuje, również kluby PKO Ekstraklasy nie rwą się do zatrudnienia Papszuna.

Nowe informacje w sprawie Marka Papszuna. Takiego scenariusza jeszcze niedawno nikt nie zakładał

Mowa tutaj o Lechu Poznań. Po kompromitującej porażce podopiecznych Johna van den Broma z Pogonią Szczecin 0:5 oraz niezakwalifikowaniu się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy w mediach zaczęły pojawiać się informacje o tym, że Holedner może stracić pracę. I o ile Dawid Dobrasz z portalu "meczyki.pl" dowiedział się, że obecnie władze klubu nie rozważają zmiany trenera, o tyle "Przegląd Sportowy Onet" dotarł do informacji, że Marek Papszun miał zostać zaproponowany "Kolejorzowi". Włodarze klubu nie biorą jednak pod uwagę zatrudnienia byłego szkoleniowca Rakowa.

Takich wieści o Marku Papszunie nikt nie mógł się spodziewać! Aż w głowie się nie mieści, że mogło do tego dojść

Jak wynik z ustaleń portalu, głównym powodem braku chęci zatrudnienia Marka Papszuna przez szefów Lecha Poznań ma być styl pracy trenera, który lubi kontrolować niemalże wszystko, co związane z drużyną i stawiać w tych kwestiach na swoim. Takim zarządzaniem nie są jednak zainteresowanie włodarze ekipy z Wielkopolski po tym, jak podobny schemat nie wypalił w przypadku Adama Nawałki. Tak więc wszystko wskazuje na to, że były trener mistrzów Polski nadal pozostanie w najbliższym czasie bez zatrudnienia.

