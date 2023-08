To może być kolejny hit transferowy Wieczystej Kraków. Chodzi o piłkarza z przeszłością w... Bayernie!

"Christoph Knasmüllner blisko @wieczysta‼ 31-letni Austriak przez pięć lat dość regularnie grał w Rapidzie Wiedeń, w CV ma też Barnsley, Ingolstadt i spore doświadczenie w pucharach. Obecnie ma kartę na ręku. Z tego co słyszę, transfer jest na ostatniej prostej." - pisze na swoim koncie na X (czyli Twitterze...) Sebastian Staszewski, redaktor naczelny TVP Sport. To by było kolejne duże wzmocnienie Wieczystej, która dopiero co w wyścigu po zakontraktowanie Jacka Góralskiego wyprzedziła kilka klubów PKO BP Ekstraklasy?

ZOBACZ: Czarne chmury nad Leo Messim. Argentyńczyk zlekceważył zasady, grożą mu surowe konsekwencje

Kim jest Christoph Knasmüllner? Pisaliśmy, że w CV ma Bayern Monachium, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie zrobili. Austriak grał w bawarskim klubie, ale jedynie drugiej drużynie i w zespołach młodzieżowych. Furory w Monachium nie zrobił. Bayern to jednak Bayern, a przez moment Knasmüllner rozwijał się nawet w Interze Mediolan. Do stolicy Bawarii trafił w bardzo młodym wieku z Austrii Wiedeń. Ostatni raz z piłką przy nodze był widziany również w barwach wiedeńskiego klubu, ale Rapidu. Swego czasu (w styczniu 2018 roku) za to Barnsley zapłaciło za niego 500 tys. euro.

Teraz jest do wzięcia za darmo. Austriak ma dopiero 31 lat i przez ostatnie pięć lat grał dosyć regularnie w Rapidzie. W sumie zagrał w tym klubie 175 spotkań, w których strzelił 38 bramek i zanotował 38 asyst. Ma tez za sobą młodzieżowe występy w reprezentacji Austrii, w dorosłej kadrze jednak nie zadebiutował.

ZOBACZ: To koniec. Kamil Glik podjął ostateczną decyzję, jest już w Polsce

🆕Christoph Knasmüllner blisko @wieczysta‼ 31-letni Austriak przez pięć lat dość regularnie grał w Rapidzie Wiedeń, w CV ma też Barnsley, Ingolstadt i spore doświadczenie w pucharach. Obecnie ma kartę na ręku. Z tego co słyszę, transfer jest na ostatniej prostej. @sport_tvppl— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) August 29, 2023