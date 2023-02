i Autor: Cyfrasport Maik Nawrocki jest młodzieżowym reprezentantem Polski

Obrońca Legii zasłużył na powołanie?

To on wpadł w oko trenera Fernando Santosa? Maik Nawrocki pokazał się przed selekcjonerem kadry [WIDEO]

Na starcie rundy rewanżowej piłkarze Legii zanotowali dwie wygrane. Mieli apetyt na kolejne zwycięstwo, ale tym razem planu nie zrealizowali. Cracovia postawiła się gospodarzom i wywalczyła remis 2:2 w meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W końcówce padły trzy z czterech goli. To było szalone siedem minut, w których gospodarze dwukrotnie doprowadzili do remisu. Pokazał się Maik Nawrocki, który strzelił gola, a następnie miał udział przy kolejnym trafieniu dla gospodarzy. Czy obrońca Legii przekonał do siebie selekcjonera Fernando Santosa?