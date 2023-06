To z nim Legia odzyska tytuł? Tak reklamuje się nowy piłkarz wicemistrza Polski

Imię dostał na cześć Klinsmanna

Nowy piłkarz Legii pochodzi z Kolumbii, ale ma tureckie korzenie. Co ciekawe, imię dostał na cześć Juergena Klinsmanna, byłego gwiazdora reprezentacji Niemiec. - Jestem gotowy na nowe wyzwanie - powiedział Juergen Elitim, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Legia to największy klub w Polsce. Nie mogę doczekać się walki o trofea i gry w europejskich pucharach. To dla mnie wyzwanie. Jestem gotowy do walki o wyjściowy skład - zadeklarował.

Ciągnie go do przodu

Trener Kosta Runjaić liczy na to, że Kolumbijczyk będzie pomocny w linii pomocy i to na kilku pozycjach. Czy od Jurgena Elitima w Legii wszystko, co najlepsze się zaczyna? - Jestem lewonożnym środkowym pomocnikiem, którego ciągnie do ofensywy - zachwalał walory piłkarskie w rozmowie z klubowym portalem Legii. - Potrafię zbalansować grę drużyny. Lubię utrzymywać się przy piłce. Komfortowo czuję się z piłką przy nodze. Mam dobre ostatnie podanie - wyznał nowy nabytek stołecznego klubu.

