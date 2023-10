Tomas Pekhart zagra z Alkmaar? Kosta Runjaić poznał decyzję w sprawie stanu zdrowia gwiazdy Legii

Pekhart to twardy zawodnik

W poprzedniej kolejce Pekhart zagrał tylko w pierwszej połowie wyjazdowego meczu z Jagiellonią Białystok. W t tym sezonie czeski napastnik jest najlepszym strzelcem warszawskiej drużyny. We wszystkich rozgrywkach zdobył 10 bramek. Podczas konferencji prasowej w Holandii trener Kosta Runjaić oznajmił, że Pekhart uskarża się na ból i pod znakiem zapytania stoi jego występ w starciu z Alkmaar. Piłkarz miał wziąć udział w trening i dopiero po nim miano zdecydować, czy będzie zdolny na czwartkowe spotkanie. - Pekhart odczuwa delikatny ból, ale to twardy zawodnik - wyjawił szkoleniowiec Legii, cytowany przez klubowe media. - Nie wiem jeszcze czy zagra w wyjściowym składzie czy zacznie na ławce, ale to dobry sygnał, że jest z nami. Pozostali zawodnicy są w dostępni do gry - tłumaczył.

Nic nie stoi na przeszkodzie

Na szczęście uraz nie jest groźny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pekhart był do dyspozycji trenera w meczu z Alkmaar. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Piotr Kamieniecki z portalu TVP Sport.

