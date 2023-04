Tomasz Frankowski o odejściu Marka Papszuna z Rakowa. Legenda ekstraklasy tak ocenia ten ruch

Papszun wykonał bardzo dobrą pracę

W tym sezonie Raków pod rządami trenera Marka Papszuna zmierza po mistrzostwo Polski. Lider ekstraklasy ma także szansę na zdobycie Pucharu Polski. I to po raz trzeci z rzędu. W nowym sezonie Raków będzie prowadził już inny szkoleniowiec? Tak o odejściu trenera Papszuna mówi Tomasz Frankowski. - To niespodziewana decyzja - przyznał były reprezentant Polski z naszym portalem. - Nie widzę potrzebny, aby w tym momencie informować opinię publiczną o tego typu ruchach. Nawet jeśli są one poczynione między właścicielem klubu a trenerem. Nie wiem o co tutaj chodzi. Zdobycie mistrzostwa Polski będzie zwieńczeniem pracy trenera Papszuna. Trudno spodziewać się, że nie ma nic konkretnego w zanadrzu, a w ten sposób odchodzi z klubu, bo to byłaby nowość w polskiej piłce. Wykonał bardzo dobrą pracę niezależnie od tego, jak skończy ten sezon - stwierdził.

Dziwna decyzja przed końcem sezonu

Czterokrotny król strzelców polskiej ligi przypomniał sytuację z ubiegłego sezonu: - Jednak dziwne jest to, że taka decyzja jest ogłaszana na sześć kolejek przed końcem rozgrywek - zauważył. - Pamiętam podobną sytuację w poprzednim sezonie, gdy trener Kosta Runjaić ogłosił w trakcie rundy wiosennej, że odchodzi z Pogoni. Niestety, piłkarze trochę spoczęli na laurach wiedząc, że trener odchodzi. Pogoń na finiszu grała słabiej niż zazwyczaj. Jestem fanem trenera Papszuna. Podoba mi się praca, którą wykonuje w Częstochowie. Wierzę, że Raków dociągnie zwycięsko ten sezon do końca - podkreślił były as Jagiellonii i Wisły Kraków.

