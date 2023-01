Transfery w ekstraklasie. Gwiazda ligi zostaje w mistrzu Polski

Umowa na trzy lata

Antonio Milic, Nika Kvekveskiri, Mikael Ishak, Michał Skóraś oraz Alan Czerwiński to zawodnicy, którzy w ostatnim czasie przedłużyli swoje kontrakty z poznańskim klubem. W środę dołączył do nich Karlstroem, który w Lechu pojawił się zimą 2021 roku. Szwed nową umowę podpisał w Dubaju, gdzie podopieczni Johna van den Broma przygotowują się do rundy rewanżowej. Kontrakt będzie obowiązywał do końca czerwca 2026 roku. 27-latek do Poznania trafił z Djurgardens IF, gdzie wywalczył mistrzostwo Szwecji. W "Kolejorzu" rozegrał 85 oficjalnych meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Dobra postawa zaowocowała powrotem do reprezentacji Szwecji, w której Karlstroem rozegrał 10 spotkań.

Dodaje doświadczenia i charakteru

- Jesper miał kontrakt ważny do 2024 roku, ale zależało nam na tym, żeby już teraz porozumieć się z nim w sprawie przedłużenia umowy, bo cenimy jego wkład w wyniki drużyny - powiedział dyrektor sportowy Tomasz Rząsa, cytowany przez oficjalną stronę mistrza Polski. - Wielokrotnie podkreślaliśmy w ostatnim czasie, że zależy nam na stabilizacji kadry pierwszego zespołu i utrzymaniu jego kręgosłupa, stąd właśnie kolejne negocjacje i przedłużenia kontraktów z naszymi liderami. Jednym z nich jest właśnie Jesper. To świetny zawodnik, który jest reprezentantem swojego kraju. Nie tylko imponuje umiejętnościami piłkarskimi, ale również dodaje nam na murawie doświadczenia i charakteru - zaznaczył.