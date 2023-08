Trener Legii szczerze po przegranej z Austrią. Mówi o wielkim bólu, zero wątpliwości

Kosta Runjaić postanowił powiedzieć szczerze o przegranej Legii z Austrią Wiedeń. Szkoleniowiec "Wojskowych" przyznał, że porażka w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA bardzo go boli, bo wie, że jego drużyna dała z siebie wszystko. Te słowa pokazują, jak czuje się szkoleniowiec drużyny, która w całym meczu była generalnie stroną lepszą.

Kosta Runjaić szczerze o przegranej Legii. Mocne słowa po porażce.

- Jeśli drużyna się otwiera, bo goni wynik i dąży do wyrównania, to naturalne, że przeciwnik będzie dochodził do okazji bramkowych. Natomiast co można zarzucić drużynie mającej 70 proc. posiadania piłki, oddającej 20 strzałów, z czego 8 celnych i mającej 6-7 okazji do zdobycia bramki? Nie wykorzystaliśmy tego, marnowaliśmy szanse i taki jest tego finał (...) Nikt nie ma wątpliwości, że drużyna szarpała, dawała z siebie wszystko. Boli jednak to, że daliśmy z siebie wszystko, a ostatecznie nie otrzymaliśmy nagrody. Nie jesteśmy w dobrej sytuacji przed rewanżem. Będziemy musieli wyszarpać awans. Mimo to wciąż jestem pozytywnie nastawiony do rewanżu - mówi szkoleniowiec cytowany przez sport.pl