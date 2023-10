Tyle Raków Częstochowa kosztowało mistrzostwo. Wielkie pieniądze za każdy ligowy punkt dla Legii, będziecie w szoku

Kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy osiągnęły łącznie 921 mln zł przychodów w sezonie 2022/2023, co oznacza poziom najwyższy w historii. To także o 47% więcej niż pięć lat temu oraz o 7% wobec sezonu 2021/22. Tym razem na pierwsze miejsce finansowego podium wspiął się Lech Poznań – wynika z raportu „Finansowa Ekstraklasa”, przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton we współpracy z Ekstraklasą SA. W poniedziałek mogliśmy poznać wszystkie najistotniejsze liczby dotyczące klubów polskiej elity. Uwagę wielu przykuło jedno wyliczenie, a mianowicie stosunek zarobków do zdobytych punktów.

W zeszłym sezonie kluby PKO BP Ekstraklasy osiągnęły w sumie prawie miliard złotych przychodów. Z raportu wynika również, że władze Rakowa Częstochowa, by zdobyć mistrzostwo Polski, musiały wydać na zarobki piłkarzy lekko ponad 40 milionów złotych. W sezonie 2022/23 tytuł "Medalikom" zapewniło zdobycie 75 punktów, co daje w przeliczeniu 550 tys. złotych za punkt. Będący za częstochowianami piłkarze Legii zgarniali w sumie niecałe 80 milionów, a w zeszłych rozgrywkach zdołali ugrać 66 oczek. To daje nam 1,2 mln złotych za wywalczony punkt. Klub z Łazienkowskiej na osłodę może pochwalić się większym przychodem, bowiem ten za poprzedni sezon oscyluje wokół 145 mln złotych, a w przypadku Rakowa to "jedyne" 63 mln. Już w niedzielę obie ekipy zmierzą się na boisku, a jak wiadomo nie od dziś – pieniądze nie grają.

