Uznany klub Bundesligi zapłaci wielkie pieniądze za bramkarza Rakowa? Tyle ma kosztować Kovacević

Patryk Kun o transferze do wicemistrza Polski. Mówi o strefie komfortu i presji

Przed piłkarzami Rakowa Częstochowa za moment pierwszy poważny sprawdzian w nowym sezonie. Już we wtorek 11 lipca częstochowianie zmierzą się u siebie z Florą Tallinn. Starcie z mistrzami Estonii (rewanż 18 lipca) to początek przygody graczy Dawida Szwargi w europejskich pucharach 2023/2024. Mecz z Florą to spotkanie 1. rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Istnieje prawdopodobieństwo, że są to ostatnie tygodnie w Częstochowie dla Vladana Kovacevicia. 25-letni bramkarz, wybrany za poprzedni sezon najlepszym golkiperem PKO BP Ekstraklasy, od dawna budzi zainteresowanie zagranicznych klubów. Kolejny klubem z zachodu, który planuje złożyć ofertę za zawodnika z Banja Luki jest Bayer Leverkusen. Jak informuje francuski reporter Santi Aouna z serwisu „Foot Mercato” - rozmowy trwają, a kwota odstępnego ma być spora.

Klub z Leverkusen jest w stanie przeznaczyć na Kovacevicia aż siedem milionów euro. Bramkarz w barwach Rakowa pokazał klasę nie tylko w lidze, ale również w kwalifikacjach europejskich pucharów w ostatnich latach. Przez ostatnie dwa lata Kovacević zagrał w sumie 66 spotkań, w 35 z nich zachowując czyste konto. Przygodę pod Jasną Górą musi uznać za bardzo udaną, bowiem z Rakowem sięgnął po mistrzostwo Polski, dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary.

