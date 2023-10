W Niemczech okrutnie wyśmiano Lukasa Podolskiego. Bezlitosna reakcja legendy na słowa gwiazdy Górnika Zabrze

Chrapka Michała Chrapka to za mało na gola dla Piasta. A bramkostrzelna dotąd Pogoń też bez ognia w Gliwicach

Kiedy Bartosz Kapustka wróci do gry? Wiemy, co ze stanem zdrowia gwiazdy Legii Warszawa

As zespołu wicemistrza Polski już trenuje

Bartłomiej Wdowik znów zadziwił: co za gol kadrowicza z Zagłębiem! To trzeba zobaczyć! [WIDEO]

Lukas Podolski przed trafieniem do Górnika Zabrze grał w wielu różnych klubach. Kolejne transfery sprawiały, że fani coraz bardziej obawiali się, że niemiecki zawodnik może nie spełnić swojej obietnicy gry w Górniku Zabrze na koniec kariery. Jednak w 2021 roku podpisał kontrakt z zabrzańskim klubem wzbudzając euforię wśród jego kibiców. Po dwóch latach Podolski przedłużyć swój kontrakt na kolejne dwa lata i obecnie umowa niemieckiego zawodnika kończy się w 2025 roku. Niespodziewanie jednak Lukas Podolski wskazał, że nie byłby zamknięty na możliwość powrotu do 1.FC Koeln! Te słowa nie spotkały się jednak z entuzjazmem.

Lukas Podolski chciałby wrócić do Niemiec? Burza po jego słowach, został okrutnie wyśmiany

Lukas Podolski udzielił niedawno wywiadu w jednym z niemieckich podcastów. Tam zaczął wypowiadać się bardzo pozytywnie na temat jednej ze swoich byłych drużyn 1.FC Koeln. Przy okazji dość niespodziewanie przyznał, że byłby otwarty na „wszelkie przygody” w kontekście niemieckiej drużyny.

– Jestem gotowy na wszystko i otwarty na wszelkie przygody. Baumgart wyciska z klubu wszystko. Ma charakter, jest związany z miastem i kibicami. Preferuje mocny futbol, niczego nie udaje – powiedział Podolski w podcaście "Spielmacher - Der EM Talk". Mistrz świata z 2014 roku grał w 1.FC Koeln w latach 1995-2006 oraz 2009-2012.

Słowa te szybko dotarły do legendy kolońskiej drużyny, Dietera Mullera. Ten nie miał wątpliwości, czy jego powrót Podolskiego byłby dobrym pomysłem. – Nie sądzę, żeby był wybawicielem. Nie wiem, w jakiej kondycji fizycznej jest Podolski. Co to ma znaczyć? Podolski miałby alibi. Jest za stary. Szefowie FC Koeln powinni raczej pomyśleć o wzmocnieniu się zimą dwoma lub trzema młodszymi zawodnikami, którzy mogą pomóc drużynie. Miejmy nadzieję, że oni myślą tak samo – powiedział 69-letni były piłkarz w rozmowie z sport1.de.

Podolski wrócił do domu. Tak przywitali go kibice Górnika Zabrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.