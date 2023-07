Władze Pogoni Szczecin wykonały poważny krok. Chodzi o kontrakt Kamila Grosickiego

Informację ma niebawem ma potwierdzić klub. Kamil Grosicki to najlepszy piłkarz minionego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Choć został doceniony przez kapitułę i innych piłkarzy ligi, to wciąż nie może znaleźć uznania w oczach selekcjonera Fernando Santosa. - Na pewno serce go boli - przyznała. - Kamil zawsze podkreśla jak jest to dla niego bardzo, bardzo ważne. No cóż, ale takie są decyzje. Trzeba to przyjąć i iść dalej. Wierzy w to, że będzie następne powołanie. Co ma być to będzie. Tak do tego podchodzę i tak mu tłumaczę - mówiła nam niedawno Dominika Grosicka, małżonka piłkarza.

W sezonie 2022/23 strzelił 13 goli i zanotował osiem asyst, "Grosik" przewodził ekipie prowadzonej przez Jensa Gustafssona, która zakończyła rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na czwartym miejscu.

Wielkie doświadczenie Grosickiego pomoże Pogoni w Europie?

Grosicki ma spędzić kolejne dwa sezony w Szczecinie, bowiem klub miał uruchomić specjalną klauzulę umożliwiającą kontynuowanie współpracy. 35-letni gracz świetnie się czuje w Szczecinie, bowiem jest wychowankiem ekipy Portowców. Z Pogoni wyruszył w wielki świat, zaliczając m.in. Stade Rennais, Hull City i West Bromwich Albion. W barwach Tygrysów z Hull zagrał jedną rundę w Premier League.

SPRAWDŹ: To dlatego Patryk Kun wybrał Legię Warszawa. „Jeżeli dostanie spokój i komfort, to...”

"Grosik" ani myśli o kolejnym transferze za granicą. Wraz z pozostałymi piłkarzami Pogoni przygotowuje się do nowego sezonu, którego początek nie będzie dla nich łatwy. Portowców czeka rywalizacja w europejskich pucharach. W ramach Ligi Konferencji Europy Pogoń zmierzy się z lepszym rywalizacji Linfield (Irlandia Północna) - Vllaznia Szkodra (Albania).