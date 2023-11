Wymowne słowa psycholog Igi Świątek. "Niczego więcej sobie nie życzę", Daria Abramowicz pojawiła się na niezwykle ważnym spotkaniu

O spotkanie Darii Abramowicz z poznańską młodzieżą (i nie tylko) zabiegali pracownicy Szkoły Mistrzostwa Sportowego od dłuższego czasu. W końcu się udało, czym Lech pochwalił się za pośrednictwem swojej strony internetowej. - Są dwa czynniki spustowe przy pracy z młodzieżą. Pierwszy to są nasze aspiracje, chcemy spotykać się ze specjalistami światowej klasy, którzy są ekspertami w tym, co robią. W jego skład wchodzi cały szereg działań, które mają dawać w tym miejscu nieprzeciętną wiedzę i narzędzia ku temu, by chłopcy mogli zarządzać sobą, relacjami z rówieśnikami, emocjami, sukcesem czy porażką. Drugim czynnikiem spustowym jest nasza wrażliwość. Czujemy się współodpowiedzialni za wychowanie naszych uczniów i zawodników. Chcemy im dawać nadzieję i wiarę we własny potencjał oraz zasoby. Towarzyszyć im nie tylko wtedy, kiedy osiągają sukces, ale także wtedy, gdy popełniają błędy - tłumaczy Alicja Helbik, która była jedną ze współorganizatorek spotkania.

Ostatnio było głośno o dwóch piłkarzach Akademii Lecha Poznań, ale nie były to przyjemne okoliczności. Dwóch lechitów Oskar Tomczyk i Filip Wolski zostało usuniętych ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 17 - tuż przed MŚ w Indonezji. Młodzi piłkarze zostali przyłapani na imprezie i spożywaniu alkoholu. Eksperci w kraju podzielili się na tych, którzy popierali surową karę wyrzucenia z kadry i tych, którzy opowiadali się za zostawieniem ich w drużynie. Wygrała ta pierwsza opcja. Abramowicz, jako psycholog ściśle pracujący z najlepszą tenisistką świata Igą Świątek, z pewnością miała do przekazania wiele w temacie samodyscypliny i odpowiedzialności w profesjonalnym sporcie. Abramowicz wygłosiła prelekcję zatytułowaną "Mistrzostwo zaczyna się w głowie". Po jej zakończeniu młodzi lechici podjęli dyskusje - czytamy na stronie Lecha.

- Zawsze bardzo zależało mi na tym, by opowiadać o psychologii w ludzki sposób i dostosować formę do potrzeb, oczekiwań i możliwości słuchaczy. Sport to też taka dziedzina życia, w której jesteśmy dalecy od akademickiej psychologii, która opiera się o specjalistyczne słownictwo czy rozmowy o protokołach, prawach czy schematach. Część psychoedukacji była od zawsze bardzo ważna w mojej pracy, dlatego to dla mnie absolutnie kluczowe, że mogę dzielić się wiedzą z młodzieżą i osobami, które uprawiają sport i znajdują się u progu swojej seniorskiej drogi. Możliwość odbycia tego typu spotkania w miejscu mogącym pochwalić się robiącą duże wrażenie infrastrukturą to także bardzo istotne doświadczenie w moim rozwoju zawodowym, dlatego cieszę się, że mogę tu być - skomentowała Abramowicz.

