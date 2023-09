Zagrożenie przyszło ze wschodu. Polski Ruch nie powstrzymał snajpera z Białorusi [WIDEO]

Ruch to najbardziej polska spośród wszystkich drużyn w polskiej ekstraklasie. Obcokrajowca w kadrze ma tylko jednego, ale jeszcze na boisku w tym sezonie go nie zobaczyliśmy. Jarosław Skrobacz liczy na „samych swoich”. A że to określenie pasuje najbardziej do znanego mu doskonale z okresu wspólnej pracy w Jastrzębiu Daniela Szczepana, szkoleniowiec Ruchu właśnie z tym zadziornym i charakternym napastnikiem wiąże najwięcej nadziei.

We wcześniejszych meczach Szczepan jednak nie potrafił się odblokować. Choć był najskuteczniejszych snajperem chorzowian w drugiej i w pierwszej lidze, w ekstraklasie na pierwszego gola czekał do siódmej kolejki. Aż wreszcie stało się: były górnik, który przez lata grę w piłkę łączył z pracą w kopalni, z siłą górniczego pyrlika uderzył piłkę głową i w 18 minucie grający w Gliwicach Niebiescy objęli prowadzenie.

Szczepan w dalszej części spotkania nie spuszczał z tonu, brakowało mu jednak szczęścia. A to jego strzał został zablokowany, a to bomba z rzutu wolnego poszybowała tuż nad poprzeczką. Najlepszą okazję dla beniaminka zmarnował jednak Tomasz Swędrowski, przegrywając w sytuacji „jeden na jeden” z Mateuszem Kochalskim.

Chorzowianie szukali drugiego gola, zapomnieli jednak o zasiekach na granicy własnego pola karnego. I szybko zostało to wykorzystane przez białoruskiego snajpera. Ilja Szkurin w doliczonym czasie pierwszej połowy dobił do siatki piłkę odbitą przez Michała Buchalika po strzale z dystansu autorstwa Macieja Domańskiego.

Cios zadał więc polskiej defensywie Ruchu napastnik zza wschodniej granicy. Groźby był także przybysz ze znacznie dalszego wschodu. Japończyk Koki Hinokio dwoił się i troił w sąsiedztwie chorzowskiej defensywy. I miał sporo niefartu: po jego uderzeniu piłka trafiła tylko w poprzeczkę bramki gospodarzy.

Ostatecznie mecz zakończył się polubownie, z czego ucieszyli się głównie mielczanie. Dla nich to przecież pierwszym w tym sezonie punkt zdobyty na wyjeździe.

Ruch – Stal Mielec 1:1 (1:1)

1:0 Szczepan 18. min, 1:1 Szkurin 45+1. min

Sędziował: Bartosz Frankowski. Widzów: 8840

Ruch: Buchalik – Bartolewski, Baranowski, Szur (80. Kasolik), Michalski – Swędrowski (88. Feliks), S. Szymański – Wójtowicz (88. Skwierczyński), Starzyński (64. Sikora), Letniowski (64. Foszmańczyk) – Szczepan

Stal: Kochalski – Leandro Ż, Matras, Esselink – Getinger, Wlazło Ż, Trąbka (80. Guillaumier), Gerstenstein (74. M. Stępień) – Hinokio (74. Jaunzems), Domański Ż – Szkurin (80. Meriluoto)

